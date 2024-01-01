Neveser Gerginok

Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca Muhannetin kahrını çekmem gel deyipte gelmeyince Senin çağın geçer olur bu dünyalar kime kalır Tomurcuk gül gazel olur vaktinde derilmeyince *** Karacaoğlan sözün haktır düşmanın dostundan çoktur Bizim için ayrılık yoktur ya sen , ya ben ölmeyince Senin çağın geçer olur bu dünyalar kime kalır Tomurcuk gül gazel olur vaktinde derilmeyince