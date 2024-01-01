Ben Güzele Güzel Demem Şarkı Sözleri
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Neveser Gerginok
Ben Güzele Güzel Demem
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Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca
Muhannetin kahrını çekmem gel deyipte gelmeyince
Senin çağın geçer olur bu dünyalar kime kalır
Tomurcuk gül gazel olur vaktinde derilmeyince
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Karacaoğlan sözün haktır düşmanın dostundan çoktur
Bizim için ayrılık yoktur ya sen , ya ben ölmeyince
Senin çağın geçer olur bu dünyalar kime kalır
Tomurcuk gül gazel olur vaktinde derilmeyince