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7/24 Dinle Altın Şarkılar-12

Altın Şarkılar-12 Şarkı Sözleri

Neveser Gerginok Altın Şarkılar-12 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neveser Gerginok Altın Şarkılar-12 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Altın Şarkılar-12 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neveser Gerginok

Neveser Gerginok

Altın Şarkılar-12

  • Bilmem Şu Gönülle Ben

  • Gül Yüzünde Göreli (Yar Yelelelli)

  • Erdi Bahar Sardı Yine

  • Beni de Alın Ne Olur

  • Düşermi Şanına

  • Şu Göğsüm Yırtılıp Baksan

  • Kara Bulutları Kaldır

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