Neveser Gerginok

Bilmem Şu Gönülle Ben Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım O daha genç yaşında benimse geçti çağım Ayrılmak mümkün olsa bırakıp kaçacağım Ne yazık ki elinde şimdi bir oyuncağım

Gül Yüzünde Göreli (Yar Yelelelli) Gülyüzünde Göreli Zülfü Semen Sây Gönül Kara Sevdâya Yerler Bî-Ser-Ü Bî-Pây Gönül Dimedimmi Sana Dolan Mânâ Hây Gönül *** Vây Gönül, Vây Bu Gönül Vây Gönül Ey Vây Gönül Yar Yeleleli, Dost Yeleleli Yeleli Ya Lâ Yaleli Dost *** Bizi Hâketti Hevâ Yoluna Sevdâ Nidelim Pâyimâl Eyledi Ol Zülf-Ü Semen-Sây Nidelim Kul Edinmez Ki Güzeller Bizi Illâ Nidelim

Erdi Bahar Sardı Yine Erdi bahar sardı yine neşe cihanı Eğlenelim raksedelim lale zamanı Açtı bu dem naz ile gül gonca-dehanı Dinleyelim bülbülü gel lale zamanı *** Fasl-ı bahar seyrine çık sen bize gel de Gönlümüzü şad edelim bezm-i emelde Bağda bahar sinede yar badeler elde Mey içelim eğlenelim lale zamanı