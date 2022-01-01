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7/24 Dinle Neveser Gerginok

Neveser Gerginok

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01

Bilmem Şu Gönülle Ben

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Ben Güzelle Güzel Demem

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Gönül Nedir Bilene

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Ben Güzele Güzel Demem

05

Benim Yarim

... KAPAT
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Albümler

Rast Fasıl Neveser Gerginok

Klasik Türk Sanat Müziğinde Unutulmayan Besteciler-4 Neveser Gerginok

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