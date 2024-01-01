Neveser Gerginok

Gönül Nedir Bilene Gönül nedir bilene gönül veresim gelir Gönülden bilmeyene sersem diyesim gelir Aşk nedir , sevda nedir , bunu bilmek gerekir Bunu bilen aşıkı her gün göresim gelir

Yadeller Aldı Beni Yad eller aldı beni taşlara çaldı beni Yardan ayırdı felek gurbete saldı beni *** Yol verin Geçeyim dumanlı dağlar Dağların ardında nazlı yar ağlar *** Düştüm onulmaz derde nerde yiğitim nerde Yol uzun gurbet acı dağlar var ara yerde *** Yol verin Geçeyim dumanlı dağlar Dağların ardında nazlı yar ağlar

Tel Tel Taradım Tel tel taradım zülfünü Tellerine gül bağladım Göğsündeki gonca gülün Yaprağına tül bağladım *** Göğsündeki gonca gülün Yaprağına tül bağladım Teneni, teneni, teneni, teneni Teneni, teneni, teneni, teneni Ten-nen-nen-nen-ni, vay Ten-nen-nen-nen-ni, vay Yaprağına tül bağladım *** Girdim bir gül bahçesine Gül topladım bohçasına Mail oldum lehçesine Divan durup el bağladım Mail oldum lehçesine Divan durup el bağladım *** Teneni, teneni, teneni, teneni Teneni, teneni, teneni, teneni Ten-nen-nen-nen-ni, vay Ten-nen-nen-nen-ni, vay Divan durup el bağladım

Ben Güzele Güzel Demem Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca Muhannetin kahrını çekmem gel deyipte gelmeyince Senin çağın geçer olur bu dünyalar kime kalır Tomurcuk gül gazel olur vaktinde derilmeyince *** Karacaoğlan sözün haktır düşmanın dostundan çoktur Bizim için ayrılık yoktur ya sen , ya ben ölmeyince Senin çağın geçer olur bu dünyalar kime kalır Tomurcuk gül gazel olur vaktinde derilmeyince