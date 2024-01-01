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7/24 Dinle Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5

Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5 Şarkı Sözleri

Neveser Gerginok Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neveser Gerginok Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neveser Gerginok

Neveser Gerginok

Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5

  • Şu Güzeller Güzeli

  • Ayrıldı Gönül Şimdi Yine

  • Girdim Yarin Bahçesine

  • Sahilde O Hoş Buseleri

  • Ne Senin Aşkına Muhtaç Ne Esirin Olacağı

  • Gönül Nedir Bilene

  • Canandan Uzak Kaldı Gönül

  • Şarkılar Seni Söyler

  • Sana Ey Canımın Canı Efendim

  • Kalbe Dolan O İlk Bakış

  • Herşeyinle Güzelsin

  • Sevil Neş'elen Sevme Yanarsın

  • Sen Beni Bir Buseye Ettin Feda

  • Her Tel Saçı Bir Ter Dudağın

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