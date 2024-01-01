Neveser Gerginok

Şu Güzeller Güzeli Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana ** Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana ** Bir münasip zamanda mesela saat onda Buluşalım Kordon′da der gibi geldi bana ** Bir münasip zamanda mesela saat onda Buluşalım Kordon'da der gibi geldi bana ** Gel benim gonca gülüm, kalmadı tahammülüm Gel benim gonca gülüm, kalmadı tahammülüm ** Sensiz hayat İzmirlim zor gibi geldi bana Sensiz hayat İzmirlim zor gibi geldi bana ** Bir münasip zamanda mesela saat onda Buluşalım Kordon′da der gibi geldi bana ** Bir münasip zamanda mesela saat onda Buluşalım Kordon'da der gibi geldi bana ** Der gibi geldi bana, der gibi geldi bana

Sevil Neş'elen Sevme Yanarsın Sevil, neşelen Sevme, yanarsın Sevil, neşelen Sevme, yanarsın Bir sarı saçı okşar, kanarsın O bir gölgedir, varlık sanırsın Bir sarı saçı okşar, kanarsın O bir gölgedir, varlık sanırsın Sevil de sevme Ağlama, ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Sevil ve sevme Ağlama, ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Sevda çölünden Geçerse yollar Sevda çölünden Geçerse yollar Bütün bir ömür ah ile dolar İnan ki gençlik gülden tez solar Bütün bir ömür ah ile dolar İnan ki gençlik gülden tez solar Sevil de sevme Ağlama, ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Sevil de sevme Ağlama, ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat

Sen Beni Bir Buseye Ettin Feda Sen beni bir bûseye ettin fedâ Yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha Verdiğim bunca emek oldu hebâ Yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha