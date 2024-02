Neveser Gerginok

Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım Ah Yasemen, ah Yasemen, ah Yasemen Yasemen Saçları her gece okşar tararım Geleceksin diye her gün seni gözler ararım Ah Yasemen saçları her gece okşar tararım

Bad-ı saba bir mevlayı seversen Başın için nazlı yare de gelsin of Vücudum şehrine düştü bir ateş, ateş of Yeter etti sitem kâra de gelsin De gelsin, de gelsin Ama vücudum şehrine düştü bir ateş, ateş of Yeter etti sitem kâra de gelsin De gelsin, de gelsin Karşıdan karşıya yanmaz mı ışık Herkes sevdiğine olmaz mı aşık of Kaşları kara da zülfü dolaşık, dolaşık of Meftunuyum o dilbere dе gelsin De gelsin, dе gelsin Yeter etti sitem kâra de gelsin De gelsin, de gelsin