Taşa Çaldım Ayvam İle Narımı, Hep Harcadım Elde Olan Malımı. Eğer Yarim Ben Gider De Gelmezsem, Kırmızı Güllerde Ara Rengimi. *** Aman Yar Hele Hele Hele Hele Yandım Yar, Bu Sene De Gurbet Elde Kaldım Yar, Bir Kötüye Nasıl Meyil Verdim Yar. *** İstanbul’dan Ayva Gelir Nar Gelir, Gömlek Giymiş Etekleri Dar Gelir. Döndüm Baktım Sevdiceğim Yar Gelir. Ellerinde Deste Deste Gül Gelir. *** Aman Yar Hele Hele Hele Hele Yandım Yar, Bu Sene De Gurbet Elde Kaldım Yar, Bir Kötüye Nasıl Meyil Verdim Yar