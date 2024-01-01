Taşa Çaldım Ayvam İle Narımı Şarkı Sözleri
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Nevşehir
Taşa Çaldım Ayvam İle Narımı
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Taşa Çaldım Ayvam İle Narımı,
Hep Harcadım Elde Olan Malımı.
Eğer Yarim Ben Gider De Gelmezsem,
Kırmızı Güllerde Ara Rengimi.
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Aman Yar Hele Hele Hele Hele Yandım Yar,
Bu Sene De Gurbet Elde Kaldım Yar,
Bir Kötüye Nasıl Meyil Verdim Yar.
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İstanbul’dan Ayva Gelir Nar Gelir,
Gömlek Giymiş Etekleri Dar Gelir.
Döndüm Baktım Sevdiceğim Yar Gelir.
Ellerinde Deste Deste Gül Gelir.
***
Aman Yar Hele Hele Hele Hele Yandım Yar,
Bu Sene De Gurbet Elde Kaldım Yar,
Bir Kötüye Nasıl Meyil Verdim Yar