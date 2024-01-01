Tanrı Misafiri Şarkı Sözleri
Nez Tanrı Misafiri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nez Tanrı Misafiri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tanrı Misafiri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Give me, body
Give me, body
Give me your body
Don't talk, don't talk, don't talk
(Don't talk, don't talk)
Baby, don't talk
Body language
Body language
Body language
Give me your body
Just give me your body
Give me, yeah, your body
Don't talk
Body language
Body language
Body language
You got red lips
Snakes in your eyes
Long legs, great thighs
You've got the cutest ass I've ever seen
Knock me down for a six anytime
Look at me, I got a case of body language
Look at me, I got a case of body language
Look at me, I got a case of body language
Look at me, I got a case of body language
A body language, a body language
Yeah!
Sexy body
Sexy, sexy body
I want your body
Baby, you're hot
Body language
Body language
Body language
Body language
Body language
Body language
Body language
Body language
Body language
-
Sessiz bir köşede, her şeyden uzak;
Meçhul yarınlara terk edilmişim
Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış
Tuzak
Hayret yanılmışım, yalnızım şimdi
Oysa mutluluğu hayal etmiştim
Gidenler unutmuş, aşkları yalanmış
Yalan
***
Günesin doğuşu, batışı farksız
Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız
***
Demir attım yalnızlığa
Bir hasret denizinde
Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde
Yüreğimde duygular, ümitlerim nerede?
***
Söyle bir düşünüp her şeyi birden
Neden anıları bitirmeyişim
Yalanmış sevgiler, kalbimden uzakmış
Uzak
Boşa beklemişim yollara bakıp
Kurak topraklara umutlar ekmişim
Arzular avuttu, gördüğüm hayalmiş
Hayal
***
Güneşin doğuşu, batışı farksız
Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız
***
Demir attım yalnızlığa
Bir hasret denizinde
Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde
Yüreğimde duygular, ümitlerim nerede?
-
Hatıralar sarmış dört bir yanımı
Baktığım her yerde izin duruyor
Ben seni düşünmek istemesem de
Bana her şey seni hatırlatıyor
Bana her şey seni hatırlatıyor
***
Beraber yürüdük biz bu yollarda
***
Beraber ıslandık yağan yağmurda
Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda
Bana her şey seni hatırlatıyor
***
Gökyüzünde güneş o gözlerini
Çatlayan topraklar bu hasretini
Yakılan her ateş bitmez sevgini
Bana her şey seni hatırlatıyor
-
Ömrümün son durağında
Seni buldum yanımda
Aşkımın son baharında
Son yapraksın dalımda
***
Bin keder yüklüyüm
Gülmedi yüzüm
Bir gece kalsın yanında
Dinlensin gönlüm
***
Böyle dertliyim
Hasret çekeyim
Yoktur huzurum
Ağlar gezerim
***
Ben tanrı misafiriyim
Yersiz bir garibim
Bana bir yer ver kalbinde
Benimdir diyeyim
Garibim yer ver
Garibim yer ver
***
Kalbimin esrarı
Çözülsün varsın
Böyle sevgi bu akşam
Felek kıskansın
***
Böyle dertliyim
Hasret çekeyim
Yoktur huzurum
Ağlar gezerim
***
Yersiz bir garibim
Bana bir yer ver kalbinde
Benimdir diyeyim
Garibim yer ver
Garibim yer ver
-
Hüzünlü bir şarkı duyduğun zaman
Seni seven beni hatırla o an
Ölmeyen aşklardır hatırda kalan
Seni sevdiğimi unutma sakın
***
Hüzünlü bir şarkı duyduğun zaman
Seni seven beni hatırla o an
Ölmeyen aşklardır hatırda kalan
Seni sevdiğimi unutma sakın
***
Kaderim var mı ki talihim olsun
Sensiz yarınlardan ümidim olsun
Kaderim var mı ki talihim olsun
Sensiz yarınlardan ümidim olsun
***
Gökteki yıldızlar şahidim olsun
Seni sevdiğimi unutma sakın
Gökteki yıldızlar şahidim olsun
Seni sevdiğimi unutma sakın
***
Sensiz ömrüm geçse hep avunmakla
Mutluyum aşkına bel bağlamakla
Tertemiz hislerle sonsuz bir aşkla
Seni sevdiğimi unutma sakın
***
Sensiz ömrüm geçse hep avunmakla
Mutluyum aşkına bel bağlamakla
Tertemiz hislerle sonsuz bir aşkla
Seni sevdiğimi unutma sakın
***
Kaderim var mı ki talihim olsun
Sensiz yarınlardan ümidim olsun
Kaderim var mı ki talihim olsun
Sensiz yarınlardan ümidim olsun
***
Gökteki yıldızlar şahidim olsun
Seni sevdiğimi unutma sakın
Gökteki yıldızlar şahidim olsun
Seni sevdiğimi unutma sakın
***
Hüzünlü bir şarkı duyduğun zaman
Seni seven beni hatırla o an
Ölmeyen aşklardır hatırda kalan
Seni sevdiğimi unutma sakın
Unutma sakın, unutma sakın
-
Yalan mıydı
Seninle bir zaman gezdik el ele
Sımsıcak bakışın bir yalan mıydı
Bir ateş düşürdün garip gönlüme
***
Sevdim diyen dilin bir yalan mıydı
Hani ayrılırsak gülemem derdini
Seni su kalbimden silemem derdini
Sensiz ecel gelse ölemem derdin
***
Bilmem ki sen beni nasıl terk ettin
Ne yazık biz şimdi olduk yabancı
Bana senden miras bu sonsuz acı
Sensiz beklenen bu bahar kaçıncı
Ömrün nazarında bir yalan mıydı
***
Hatırla ağlardın görmediğin gün
Bakardın yollara hep üzgün üzgün
Bir azaptı bensiz geçen günün
İsmim dudağında bir yalan mıydı
-
-
-
-
-
-
-
-
-