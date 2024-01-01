Nez Retro Turca Şarkı Sözleri
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Neredesin sen, kiminlesin sen?
Beni böyle bırakıp da gidemezsin sen.
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Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Boş sözlere aldanıp gitmezsin sandım.
**
Kim bilir ki nerdesin hangi yaban eldesin
Seni nasıl, seni nasıl özledim.
***
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Neredesin sen of kiminlesin sen?
***
Gelemezsin, dönemezsin sen
Kabahatin çoğu sende dönemezsin sen.
***
Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Kimler aldattı seni, hangisine inandın?
Boş sözlere aldanıp gitmezsin sandım.
***
Kim bilir ki nerdesin hangi yaban eldesin
Seni nasıl, seni nasıl özledim.
***
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla
Neredesin sen of kiminlesin sen?
-
Nasıl bir kalp bıraktın
Bilir misin ardında
Bilir misin kırılan
Kalpler düzelmez asla
Nasıl bir kalp bıraktın
Bilir misin ardında
Bilir misin kırılan
Kalpler düzelmez asla
Dönüp de hiç baktın mı
Merak edip arkana
Eden bulur güzelim
Kalır sanma yanına
Eden bulur güzelim
Kalır sanma yanına
Bir gün olsun gülmesem
Hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde
Yalnız kalsam ne olur
Bir gün olsun gülmesem
Hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde
Yalnız kalsam ne olur
İnim inim inlesem
Acı çeksem de olur
Benim için farketmez
Sen mutlu ol ne olur
İnim inim inlesem
Acı çeksem de olur
Benim için farketmez
Sen mutlu ol ne olur
Geçmişteki günleri
Bir an olsun hatırla
Yırtmadıysan resmimi
Ona bakıp da ağla
Geçmişteki günleri
Bir an olsun hatırla
Yırtmadıysan resmimi
Ona bakıp da ağla
Mutlu günlerimizi
Sen vaad etmiştin bana
Eden bulur güzelim
Kalır sanma yanına
Eden bulur güzelim
Kalır sanma yanına
Bir gün olsun gülmesem
Hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde
Yalnız kalsam ne olur
Bir gün olsun gülmesem
Hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde
Yalnız kalsam ne olur
İnim inim inlesem
Acı çeksem de olur
Benim için farketmez
Sen mutlu ol ne olur
İnim inim inlesem
Acı çeksem de olur
Benim için farketmez
Sen mutlu ol ne olur