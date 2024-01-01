Gönül Yaniyor yüregim yaniyor Aldiniz beni benden Kaniyor cigerim kaniyor Vurdunuz ta derinden Sen ne anlarsin sevgiden Ben vazgeçtim anlasana (2x) *** Gönül artik yiprandi Yalanlara hep kandi En sonunda uslandi (2x) Gönül ooof gönül Gönül artik uslandi

Yanılmışım Yanilmisim, yanilmisim Ask için aska inanmisim Ne günahim vardi benim bilmem Bu kadar suçmuydu seni sevmem Yarali kalbimi atese verdim Aradigim ilaci buldum derken Yanilmisim, yanilmisim Ask için aska inanmisim Nerde seven sevdim diyen Herkes gitmis ben kalmisim

Hayat Senden Korkmuyorum Yanıyor yüreğim yanıyor Aldınız beni benden Kanıyor ciğerim kanıyor Vurdunuz ta derinden Sen ne anlarsın sevgiden Ben vazgeçtim anlasana (2x) *** Gönül artık yıprandı Yalanlara hep kandı En sonunda uslandı (2x) *** Gönül ooof gönül Gönül artık uslandı

Hey Dj Neden öyle bakıyorsun? Yalnızlık çekilir gibi mi? İki kere iki dört ederse Sen ve ben işte bu gece Bütün gözler üstümde Gel, yanalım mı bu gece? Biranın üstüne bir tekila O da yetmezse bi' shot daha Oh it just feels so right baby Hey DJ, play me my song On and on and all night long Hey DJ. play me my song On and on and all night long Bütün gece durma içelim Gel de senle eve gidelim Kapa perdeleri, gir içeri Çok mu ballısın canım sen? Bütün gece durma içelim Yetmezse sonucu belli Kara kutumuza kaydedelim Çok mu nazlısın canım sen? Korkma gel hadi yanıma Gel, gel, gel, gel, gel Gel yanıma, sakın korkma Komşular duymasın Gel yanıma, sakın korkma Komşular duymasın Komşular duymasın Yaramaz şey Kapa çeneni, gir içeri Neden öyle durup bakıyorsun ki? Az laf çok Hey DJ, play me my song On and on and all night long Hey DJ, play me my song On and on and all night long All night long All night long All night long All night long Hey DJ, play me my song On and on and all night long Hey DJ, play me my song On and on and all night long All night long All night long All night long All night long

Sabır Kendini sorgulama benim için Zamana paylatır bütün dertleri Gün gelir zamanda seni alır içine Sabır lazım biraz sabır (2x) ** Dur dedim dur Dur bende Yarım kalan aşk devrilmez *** Ağlatan Güldüren bendim Sensizlik Ölüm derdim Yangına Körükle giden sendin (2x)

v Gel bana, sor bana sevgi bu mu diye Girsene kalbime düşmüşken elime Boş veren, boş gezen olsan da bana ne Ben sevemem kimseyi senin yerine Baksana talihe mal verir kimine Seni vermiş benim gibi birine Baksana talihe mal verir kimine Seni vermiş benim gibi birine Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Aşk dağıtır gibisin hani bana Gel bu gece sakın kalmasın yarına Sar beni, sarmala, verme başkasına Kördüğüm ol benimle sakın açma Baksana halime gülme deli diye Akıl ermez bu gönül işine Baksana halime gülme deli diye Akıl ermez bu gönül işine Yandı yandı, içim yandı İçti aşkı kanmadı Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Baksana halime gülme deli diye Akıl ermez bu gönül işine Baksana halime gülme deli diye Akıl ermez bu gönül işine Yandı yandı, içim yandı İçti aşkı kanmadı Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı

Büyütür Kendini Kalbim bir bir saydı nedenleri Duydu da dinlemedi hiç kal diyenleri Belki zordur unutmak gidenleri Ben tutmam bozarım bir bir yeminleri *** Sana da yenilmem yorma kendini Sana da değişmem kalbimi Sana da yenilmem aşk yüzünden Bilirim kendimi *** Yine yürek aşkın kavgasında Yine tam hasretin ortasında Belki de vurulmaz bu baharda Büyütür kendini (2x) *** Bunlar bir bir soldurdu gülleri Herkes biraz ödemedi mi bu bedelleri Sana da yenilmem yorma kendini Sana da değişmem kalbimi Sana da yenilmem aşk yüzünden Bilirim kendimi *** Yine yürek aşkın kavgasında Yine tam hasretin ortasında Belki de vurulmaz bu baharda Büyütür kendini (3x) *** Yine yürek aşkın ortasında Ama yine kendi kavgasında Vurulup ölse de bu baharda Büyütür kendini

Savruldum Savruldum yaprak gibi bütün gezegene Çok kayboldum ama dedim kendime: "Yine dene!" Savruldum yaprak gibi bütün gezegene Çok kayboldum ama dedim kendime: "Yine dene!" (Yeah) *** Yan cebimde rızla, şehirlerim var hızla Nehirlerinden geçmek için hep ayaklarımsa ıslak N'apca'n ol'ca'n ıslah, sana saçma gel'cek usta Bu kalabalıkta hasta ruhlu karanlıklar varsa Ellerimden tutsalar da götürseler beni Bi' şehrin ortasında yaksalar ve rahatlasam ben dе Doydular ben gördüm Lütfedip de soframızdan kalksalar bi' kеşke Ne zaman duvara baksam Görürüm hep yabancılar Ne zaman gözüne baksam Burada rap yalancılar Ne zaman önüme baksam Yoluma çıkar o sancılar Bi' kere sözüme kansan Yakalar acımaz avcılar Hep mi geçer zaman, hep mi savaştayız? Hep de gerçek olana karşı hep bi' salaktayız Ölüm yaşam arasında ince çizgi araftayız Aynı ruhta farklı taraftayız, gel *** Savruldum yaprak gibi bütün gezegene Çok kayboldum ama dedim kendime: "Yine dene!" Savruldum yaprak gibi bütün gezegene Çok kayboldum ama dedim kendime: "Yine dene!" *** Dedim biraz gayret hep diret ve sabret Bu mutluluk sirayet etmez kuşkularını kaybet Bu mazeretini kabul ederken gözlerini de seyret Ben mesafeleri göze alırken etmedim şikayet Gayret Hayret Bu dünyanın çivisi çıkmış Benim içimden geçmişler vay be, vay be! *** Savruldum yaprak gibi bütün gezegene Çok kayboldum ama dedim kendime: "Yine dene!" Savruldum yaprak gibi bütün gezegene Çok kayboldum ama dedim kendime: "Yine dene!"