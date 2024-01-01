Koy Koy Degismez sorumuz Nedir ki sonumuz Toprak degil mi erkeni geçi Aldirma sen doldur be meyhaneci Çok ülkeler gördüm Çok diyarlar gezdim Ögrendim alemin sirri nedir Dünyanin merkezi bu meyhanedir Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Doldur bak efkarlandim yine bu gece Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Dostlar gitmeden gizlice Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Doldur bak efkarlandim yine bu gece Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Dostlar gitmeden gizlice Ölürsün dediler Dün içirmediler Sanki sarhos oldum bilmem neden Çikmam tövbe bir daha meyhaneden Çok ülkeler gördüm Çok diyarlar gezdim Ögrendim alemin sirri nedir Dünyanin merkezi bu meyhanedir Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Doldur bak efkarlandim yine bu gece Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Dostlar gitmeden gizlice Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Doldur bak efkarlandim yine bu gece Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Dostlar gitmeden gizlice Ooof be meyhaneci Ne sen benim derdimden anlarsin Ne de ben senin Dünyanin sorunlari bize mi kalmis Bosver geç bunlari Koy bi kadeh sende koy ya Ha haaay Koy Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Doldur bak efkarlandim yine bu gece Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Dostlar gitmeden gizlice Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Doldur bak efkarlandim yine bu gece Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy

Yanılmışım Yanilmisim, yanilmisim Ask için aska inanmisim Ne günahim vardi benim bilmem Bu kadar suçmuydu seni sevmem Yarali kalbimi atese verdim Aradigim ilaci buldum derken Yanilmisim, yanilmisim Ask için aska inanmisim Nerde seven sevdim diyen Herkes gitmis ben kalmisim

Hayat Senden Korkmuyorum Yanıyor yüreğim yanıyor Aldınız beni benden Kanıyor ciğerim kanıyor Vurdunuz ta derinden Sen ne anlarsın sevgiden Ben vazgeçtim anlasana (2x) *** Gönül artık yıprandı Yalanlara hep kandı En sonunda uslandı (2x) *** Gönül ooof gönül Gönül artık uslandı

Gönül Yaniyor yüregim yaniyor Aldiniz beni benden Kaniyor cigerim kaniyor Vurdunuz ta derinden Sen ne anlarsin sevgiden Ben vazgeçtim anlasana (2x) *** Gönül artik yiprandi Yalanlara hep kandi En sonunda uslandi (2x) Gönül ooof gönül Gönül artik uslandi

Hey Dj Neden öyle bakıyorsun? Yalnızlık çekilir gibi mi? İki kere iki dört ederse Sen ve ben işte bu gece Bütün gözler üstümde Gel, yanalım mı bu gece? Biranın üstüne bir tekila O da yetmezse bi' shot daha Oh it just feels so right baby Hey DJ, play me my song On and on and all night long Hey DJ. play me my song On and on and all night long Bütün gece durma içelim Gel de senle eve gidelim Kapa perdeleri, gir içeri Çok mu ballısın canım sen? Bütün gece durma içelim Yetmezse sonucu belli Kara kutumuza kaydedelim Çok mu nazlısın canım sen? Korkma gel hadi yanıma Gel, gel, gel, gel, gel Gel yanıma, sakın korkma Komşular duymasın Gel yanıma, sakın korkma Komşular duymasın Komşular duymasın Yaramaz şey Kapa çeneni, gir içeri Neden öyle durup bakıyorsun ki? Az laf çok Hey DJ, play me my song On and on and all night long Hey DJ, play me my song On and on and all night long All night long All night long All night long All night long Hey DJ, play me my song On and on and all night long Hey DJ, play me my song On and on and all night long All night long All night long All night long All night long

Sabır Kendini sorgulama benim için Zamana paylatır bütün dertleri Gün gelir zamanda seni alır içine Sabır lazım biraz sabır (2x) ** Dur dedim dur Dur bende Yarım kalan aşk devrilmez *** Ağlatan Güldüren bendim Sensizlik Ölüm derdim Yangına Körükle giden sendin (2x)

v Gel bana, sor bana sevgi bu mu diye Girsene kalbime düşmüşken elime Boş veren, boş gezen olsan da bana ne Ben sevemem kimseyi senin yerine Baksana talihe mal verir kimine Seni vermiş benim gibi birine Baksana talihe mal verir kimine Seni vermiş benim gibi birine Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Aşk dağıtır gibisin hani bana Gel bu gece sakın kalmasın yarına Sar beni, sarmala, verme başkasına Kördüğüm ol benimle sakın açma Baksana halime gülme deli diye Akıl ermez bu gönül işine Baksana halime gülme deli diye Akıl ermez bu gönül işine Yandı yandı, içim yandı İçti aşkı kanmadı Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Baksana halime gülme deli diye Akıl ermez bu gönül işine Baksana halime gülme deli diye Akıl ermez bu gönül işine Yandı yandı, içim yandı İçti aşkı kanmadı Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı

Büyütür Kendini Kalbim bir bir saydı nedenleri Duydu da dinlemedi hiç kal diyenleri Belki zordur unutmak gidenleri Ben tutmam bozarım bir bir yeminleri *** Sana da yenilmem yorma kendini Sana da değişmem kalbimi Sana da yenilmem aşk yüzünden Bilirim kendimi *** Yine yürek aşkın kavgasında Yine tam hasretin ortasında Belki de vurulmaz bu baharda Büyütür kendini (2x) *** Bunlar bir bir soldurdu gülleri Herkes biraz ödemedi mi bu bedelleri Sana da yenilmem yorma kendini Sana da değişmem kalbimi Sana da yenilmem aşk yüzünden Bilirim kendimi *** Yine yürek aşkın kavgasında Yine tam hasretin ortasında Belki de vurulmaz bu baharda Büyütür kendini (3x) *** Yine yürek aşkın ortasında Ama yine kendi kavgasında Vurulup ölse de bu baharda Büyütür kendini