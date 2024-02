Neden öyle bakıyorsun? Yalnızlık çekilir gibi mi? İki kere iki dört ederse Sen ve ben işte bu gece Bütün gözler üstümde Gel, yanalım mı bu gece? Biranın üstüne bir tekila O da yetmezse bi' shot daha Oh it just feels so right baby Hey DJ, play me my song On and on and all night long Hey DJ. play me my song On and on and all night long Bütün gece durma içelim Gel de senle eve gidelim Kapa perdeleri, gir içeri Çok mu ballısın canım sen? Bütün gece durma içelim Yetmezse sonucu belli Kara kutumuza kaydedelim Çok mu nazlısın canım sen? Korkma gel hadi yanıma Gel, gel, gel, gel, gel Gel yanıma, sakın korkma Komşular duymasın Gel yanıma, sakın korkma Komşular duymasın Komşular duymasın Yaramaz şey Kapa çeneni, gir içeri Neden öyle durup bakıyorsun ki? Az laf çok Hey DJ, play me my song On and on and all night long Hey DJ, play me my song On and on and all night long All night long All night long All night long All night long Hey DJ, play me my song On and on and all night long Hey DJ, play me my song On and on and all night long All night long All night long All night long All night long