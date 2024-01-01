Nez Zamanı Şarkı Sözleri
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Gel haydi yine bir daha dene
Belki olur bu son deneme
Hiç düşündün mü ne zor anlatmak
Kendini yeni birisine dur öyle hemen
Yok, olmaz deme biran olsun düşün yeniden
Ay bu ne öfke nedir acelen ayrılmak için telaş ne
Her zaman böyle birisin hep öfkene yenilirsin
Her zaman bir sendeyim.com neden bulur
Ya kendini ya beni üzersin
Oldu mu şimdi oldu mu ya
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi oldu mu ya
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
Oldu mu şimdi sendeyim.com oldu mu ya
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi oldu mu ya
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
Her zaman böyle birisin hep öfkene yenilirsin
Her zaman bir neden bulur
Ya kendini ya beni üzersin
Oldu mu şimdi oldu mu ya
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi oldu mu ya
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
Oldu mu şimdi oldu mu ya
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi oldu mu ya
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
Oldu mu şimdi
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Bu yürek var ya
Seni çok sevdi
Yaralanmıştı seni fark etti
O konuşmazdı bana söyletti
Güvenim vardı seneler geçti
Bu ihaneti ne cesaretle
Bir sebep göster bileyim ben de
Beni kaybettin sıra kendinde
Bir an önce git bir daha dönme
Affetmem imkansız ölsem de kahrımdan
Beni aldatanı ben de istemem
Çıldırdım kahrettim arkandan küfrettim
Beni aldatanı ben de istemem
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Haydi hoşçakal yolun açık olsun
Dönmem geriye her şeyinle fossun
Sevgi neyine çocuk gibi toysun
Egonu da al sana yakın olsun
***
Dost sandıkların turşunu kursun
Depresif kukla üzgünüm boşsun
Bu şarkı sana yazıklar olsun
Dahası da var sana kapak olsun
-
Gel haydi yine bir daha dene
Belki olur bu son deneme
Hiç düşündün mü ne zor anlatmak
Kendini yeni birisine
Dur öyle hemen yok olmaz deme
Bir an olsun düşün yeniden
Vay bu ne öfke nedir acelen?
Ayrılmak için bu telaş ne?
Her zaman böyle delisin
Hep öfkene yenilirsin
Her zaman bir neden bulur
Ya kendini ya beni üzersin
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
Oldu mu, şimdi oldu mu ya?
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
Her zaman böyle delisin
Hep öfkene yenilirsin
Her zaman bir neden bulur
Ya kendini ya beni üzersin
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?