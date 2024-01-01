Oldu Mu (Club) Gel haydi yine bir daha dene Belki olur bu son deneme Hiç düşündün mü ne zor anlatmak Kendini yeni birisine Dur öyle hemen yok olmaz deme Bir an olsun düşün yeniden Vay bu ne öfke nedir acelen? Ayrılmak için bu telaş ne? Her zaman böyle delisin Hep öfkene yenilirsin Her zaman bir neden bulur Ya kendini ya beni üzersin Oldu mu şimdi, oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Oldu mu, şimdi oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Her zaman böyle delisin Hep öfkene yenilirsin Her zaman bir neden bulur Ya kendini ya beni üzersin Oldu mu şimdi, oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Oldu mu şimdi, oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Oldu mu şimdi, oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Oldu mu şimdi, oldu mu ya?

Bende İstemem Bu yürek var ya Seni çok sevdi Yaralanmıştı seni fark etti O konuşmazdı bana söyletti Güvenim vardı seneler geçti Bu ihaneti ne cesaretle Bir sebep göster bileyim ben de Beni kaybettin sıra kendinde Bir an önce git bir daha dönme Affetmem imkansız ölsem de kahrımdan Beni aldatanı ben de istemem Çıldırdım kahrettim arkandan küfrettim Beni aldatanı ben de istemem

Depresif Kukla Haydi hoşçakal yolun açık olsun Dönmem geriye her şeyinle fossun Sevgi neyine çocuk gibi toysun Egonu da al sana yakın olsun *** Dost sandıkların turşunu kursun Depresif kukla üzgünüm boşsun Bu şarkı sana yazıklar olsun Dahası da var sana kapak olsun