Gel haydi yine bir daha dene Belki olur bu son deneme Hiç düşündün mü ne zor anlatmak Kendini yeni birisine Dur öyle hemen yok olmaz deme Bir an olsun düşün yeniden Vay bu ne öfke nedir acelen? Ayrılmak için bu telaş ne? Her zaman böyle delisin Hep öfkene yenilirsin Her zaman bir neden bulur Ya kendini ya beni üzersin Oldu mu şimdi, oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Oldu mu, şimdi oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Her zaman böyle delisin Hep öfkene yenilirsin Her zaman bir neden bulur Ya kendini ya beni üzersin Oldu mu şimdi, oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Oldu mu şimdi, oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Oldu mu şimdi, oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi, oldu mu ya? İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili Oldu mu şimdi, oldu mu ya?