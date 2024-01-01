Oldu Mu Şimdi Şarkı Sözleri
Nez Oldu Mu Şimdi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nez Oldu Mu Şimdi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Oldu Mu Şimdi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Gel haydi yine bir daha dene
Belki olur bu son deneme
Hiç düşündün mü ne zor anlatmak
Kendini yeni birisine
Dur öyle hemen yok olmaz deme
Bir an olsun düşün yeniden
Vay bu ne öfke nedir acelen?
Ayrılmak için bu telaş ne?
Her zaman böyle delisin
Hep öfkene yenilirsin
Her zaman bir neden bulur
Ya kendini ya beni üzersin
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
Oldu mu, şimdi oldu mu ya?
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
Her zaman böyle delisin
Hep öfkene yenilirsin
Her zaman bir neden bulur
Ya kendini ya beni üzersin
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?
İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili
Oldu mu şimdi, oldu mu ya?