Nezahat Bayram

-
Aldın aklımı bir bakışta
Aldın aklımı bir bakışta
Yaktın yüreğim ateşte
Al hançeri sinem işte
* *
Acımazsan vur sevdiğim
Acımazsan vur sevdiğim
Acımazsan vur sevdiğim
Acımazsan vur sevdiğim vur
*
Al hançeri sinem işte
Acımazsan vur sevdiğim
Acımazsan vur sevdiğim vur
**
Bir görüşte sevdim seni
Bir görüşte sevdim seni
Etti deli Mecnun beni
Göreyim o gül sineni
**
İnsaf eyle dur sevdiğim
İnsaf eyle dur sevdiğim
İnsaf eyle dur sevdiğim
İnsaf eyle dur sevdiğim dur
**
Göreyim o gül sineni
İnsaf eyle dur sevdiğim
İnsaf eyle dur sevdiğim dur
-
Al eyvanda han kalmadı
Beylikte sultan kalmadı
Al eyvanda han kalmadı
Beylikte sultan kalmadı
Sende, bende hal kalmadı
Oy, oy, oy yandım elinden
Tutaydım, saraydım ince belinden
Sende, bende hal kalmadı
Oy, oy, oy yandım elinden**
Tutaydım, saraydım ince belinden
Al eyvanda hal işlerim
Hançerimi gümüşlerim
Al eyvanda hal işlerim
Hançerimi gümüşlerim
Hem severim hem düşlerim
Oy, oy, oy yandım elinden
Tutaydım, saraydım ince belinden
Hem severim hem düşlerim
Oy, oy, oy yandım elinden
Tutaydım, saraydım ince belinden
-
Ala keçim çift doğurdu
Bol etlik sütü yoğurdu
Gönlümde hülyalar kurdu
Ah ana beni eversene
Toprağı kat kat çevirdim
Nice nice hale girdim
Güveli urba diktirdim
Ah ana beni eversene
***
Bakır kaplar kalaylansın
Şu odada bir mum yansın
Uyuyan bahtım uyansın
Ah ana beni eversene
Kilimimiz halımız var
Oğul oğul balımız var
Ay boynuzlu malımız var
Ah ana beni eversene
Şükür gitti bizden darlık
Gelin almak bahtiyarlık
Olmaz olsun şu bekarlık
Ah ana beni eversene
-
Bahardım kışa döndüm
Gerçek idim düşe döndüm
Karıştım deli sevdaya
Kor oldum ateşe döndüm
Aşkın elinden, şaşkın halimden
Elin dilinden yar
Karıştım deli sevdaya
Kor oldum ateşe döndüm
Aşkın elinden, şaşkın halimden
Elin dilinden yar, yar, yar, yar
Bedenimi seller aldı
Gazelimi yeller aldı
Kırıldı kolum kanadım
Yuvasız bir kuşa döndüm
Aşkın elinden, şaşkın halimden
Elin dilinden yar
Kırıldı kolum kanadım
Yuvasız bir kuşa döndüm
Aşkın elinden, şaşkın halimden
Elin dilinden yar, yar, yar, yar
Gönül bağım gazel oldu
Açmadan güllerim soldu
Bedenim asılı kaldı
Dara çekilmişe döndüm
Aşkın elinden, şaşkın halimden
Elin dilinden yar
Misali asılı kaldı
Dara çekilmişe döndüm
Aşkın elinden, şaşkın halimden
Elin dilinden yar, yar, yar, yar
-
Yaradan var yaradan var
Yeri göğü yaradan var
El çek tabip yaramdan
Bende her yaradan var
**
Ya derdime derman
Ya katlime ferman
**
Yara sızlar yara sızlar
Ok değmiş yara sızlar
Yaralının halinden
Ne bilsin yarasızlar
**
Ya derdime derman
Ya katlime ferman
-
Görmeseydi gözlerim
sarılırken başka kollar
karşıma çıkarmasın
beter olsun yansın yıkılsın yollar
**
içimi tuhaf bir his kaplamıştı
o köşeden dönünce
yoluma çıktın ah görmeseydim el eleydin onunla
gözlerin üzgün gibi hala
benim olsaydın sana sarılsaydım
birlikte gezdiğimiz yerler
gece sahiller bile seni bekler
**
görmeseydi gözlerim
sarılırken başka kollar
karşıma çıkarmasın
beter olsun yansın yıkılısın yollar
**
görmesyedi seni gözlerim
ahhhhh sarılırken başka kollarda
karşıma çıkarmasın
beter olsun yansın yıkılsın yollar
**
onu unutmam için çok zaman gerek
kalbimdeki ateşi söndürmem gerek
sensiz yaşamayı artık öğrenmem gerek
kendime yeni aşk bulup ah avunmam gerek artık
-
Bilmem şu feleğin bende nesi var (bilmem şu feleğin bende nesi var)
Her vardığım yerde yar ister benden (her vardığım yerde yar ister benden)
Sanki benim mor sümbüllü bağım var (sanki benim mor sümbüllü bağım var)
Zemheri ayında gül ister benden (zemheri ayında gül ister benden)
Sanki benim mor sümbüllü bağım var (sanki benim mor sümbüllü bağım var)
Zemheri ayında canım gül ister benden (zemheri ayında canım gül ister benden)
Evlerinin önü zeytin ağacı (evlerinin önü zeytin ağacı)
Dökülmüş yaprağı kalmış siyeci (dökülmüş yaprağı kalmış siyeci)
Eğer senin gönlün bende yok ise (eğer senin gönlün bende yok ise)
Sen bana kardeş de, ben sana bacı (sen bana kardeş de, ben sana bacı)
Eğer senin gönlün bende yok ise (eğer senin gönlün bende yok ise)
Sen bana kardeş de gülüm, ben sana bacı (sen bana kardeş gülüm, de ben sana bacı)
-
Gitme bülbül gitme bahar erişti hey hey
Gonca güller menevşeye karıştı
Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül
Bülbül, bülbül
Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, hey
Enstrümantal Kısım
Ah yine sevdiğim aklıma düştü
Çekilmez gurbetin cefası bülbül
Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül
Bülbül, bülbül
Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, hey
Enstrümantal Kısım
Bahar eyyamında bülbül sesinden hey hey
Çıkarır perçemin billur sesinden
Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül
Bülbül, bülbül
Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, hey
Enstrümantal Kısım
Ah hoşlandım yarimin gül nefesinden vay
Çekilmez gurbetin cefası bülbül
Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül
Bülbül, bülbül
Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, hey
-
Gözünü sevdiğim dilber
Hâlinden haberin var mı?
İbrişim kuşak çözülmüş
Belinden haberin var mı?
Bugün derdin, yarın derdin
Hep ellere gönül verdin
Ayrılığa zulüm derdin
Ölümden haberin var mı?
Bugün derdin, yarın derdin
Hep ellere gönül verdin
Ayrılığa zulüm derdin
Ölümden haberin var mı?
Gözünü sevdiğim dilber
Şaşarım, haberin var mı?
Senin aşkınla doluyum
Taşarım, haberin var mı?
Bugün derdin, yarın derdin
Hep ellere gönül verdin
Ayrılığa zulüm derdin
Ölümden haberin var mı?
Bugün derdin, yarın derdin
Hep ellere gönül verdin
Ayrılığa zulüm derdin
Ölümden haberin var mı?
-
Hangi bağın bağbanısan gülüsen
Aldın aklım ettin beni deli sen amman
Kırk yıl kalsa gene kendi malımsan
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman
Diyarbakır etrafında bağlar var
Fitil işler yüreğimde yaram var amman
Sen gidersen benim başka kimim var
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman
-
Kina yakmis ellerine dayanamam dillerine
Kina yakmis ellerine dayanamam dillerine
Gelin olmus gidiyorusun kizim gurbet ellerine
Gelin olmus gidiyorusun kizim gurbet ellerine
**
Annem annem sen aglama yüregine kan baglama
beni gurbete yollama annem annem canim annem
beni gurbete yollama annem annem canim annem
**
Kizim allah emir verdi ayrilik herkesin derdi
annen seni cok severdi kizim kizim canim kizim
annen seni cok severdi kizim kizim canim kizim
**
Aylar yillar saymasaydim ah bagrima basmasaydim,
et tirnakdan ayrilir mi keske anne olmasaydim
et tirnakdan ayrilir mi keske anne olmasaydim
**
Tuz kapini tuzsuz koyan koca evi issiz koyan,
annesini kizsiz koyan kizim kizim canim kizim
annesini kizsiz koyan kizim kizim canim kizim
**
Duvak duvak selvi oldun ak mevsimde yelmi oldun,
sen annenin kuzusuydun gidiyorsun yelmi oldun
sen annenin kuzusuydun gidiyorsun yelmi oldun
**
Cigerimin ici yavrum dünyadan göc ediyorum,
vedam geldi digiorum seni ben terk ediyorum
vedam geldi digiorum seni ben terk ediyorum
**
Güzel günler senin olsun icin disin nurla dolsun,
allah yolunda gidersen sütüm sana helal olsun
allah yolunda gidersen sütüm sana helal olsun
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Yamadan Gel Yamadan
Ah Güzel Oğlan
Kan Damlıyor Kamadan
Yandım Seker Oğlan
Böyle Sevda mı Olur
Ah Güzel Oğlan
Beni İste Babamdan Yandım Seker Oğlan
Böyle Sevda mı Olur
Ah Güzel Oğlan
Beni İste Babamdan Yandım Seker Oğlan
***
Yiğidim Yiğit Olsun
Ah Güzel Oğlan
Ağzın Seker Bal Olsun
Yandım Seker Oğlan
Böyle Sevda mı Olur
Ah Güzel Oğlan
Beni Iste Babamdan Yandım Seker Oğlan
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