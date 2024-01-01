Nezahat Bayram

Dargınım Şarkı Sözleri
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Bilmem şu feleğin bende nesi var (bilmem şu feleğin bende nesi var)
Her vardığım yerde yar ister benden (her vardığım yerde yar ister benden)
Sanki benim mor sümbüllü bağım var (sanki benim mor sümbüllü bağım var)
Zemheri ayında gül ister benden (zemheri ayında gül ister benden)
Sanki benim mor sümbüllü bağım var (sanki benim mor sümbüllü bağım var)
Zemheri ayında canım gül ister benden (zemheri ayında canım gül ister benden)
Evlerinin önü zeytin ağacı (evlerinin önü zeytin ağacı)
Dökülmüş yaprağı kalmış siyeci (dökülmüş yaprağı kalmış siyeci)
Eğer senin gönlün bende yok ise (eğer senin gönlün bende yok ise)
Sen bana kardeş de, ben sana bacı (sen bana kardeş de, ben sana bacı)
Eğer senin gönlün bende yok ise (eğer senin gönlün bende yok ise)
Sen bana kardeş de gülüm, ben sana bacı (sen bana kardeş gülüm, de ben sana bacı)
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Yine sana geri geldim
Merhaba gurbet merhaba
Senin için dostum dedim
Merhaba gurbet merhaba
***
Sordular gurbet nerede
Dedim kalbim de kalbimde
Dediler ki yarin varmış
Dedim gurbette gurbette
***
Ana gibi kucağın var
Baba gibi ocağın var
Seni tanımayanlar var
Merhaba gurbet merhaba