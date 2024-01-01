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7/24 Dinle Huma Kuşu

Huma Kuşu Şarkı Sözleri

Nezahat Bayram Huma Kuşu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nezahat Bayram Huma Kuşu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Huma Kuşu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nezahat Bayram

Nezahat Bayram

Huma Kuşu

  • Bülbül

  • Alayvanda Hal Kalmadı

  • Aldın Aklımı Başımdan

  • Ana Beni Eversene

  • Aşk Elinden

  • Bende Her Yaradan Var

  • Beter Olsun

  • Bilmem Feleğin

  • Haberin Var Mı

  • Hangi Bağın Bağbanısan

  • Kına Yakmış Ellerine

  • Şeker Oğlan

  • Söz Verip Gelecek

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