Nezahat Bayram

Hangi Bağın Bağbanısan Hangi bağın bağbanısan gülüsen Aldın aklım ettin beni deli sen amman Kırk yıl kalsa gene kendi malımsan İsterem ki bir gün evvel gelesen amman Öldüm bittim eridim kül oldum amman O senin aşkın elinden bayıldım amman Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman Diyarbakır etrafında bağlar var Fitil işler yüreğimde yaram var amman Sen gidersen benim başka kimim var İsterem ki bir gün evvel gelesen amman Öldüm bittim eridim kül oldum amman O senin aşkın elinden bayıldım amman Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman

Alayvanda Hal Kalmadı Al eyvanda han kalmadı Beylikte sultan kalmadı Al eyvanda han kalmadı Beylikte sultan kalmadı Sende, bende hal kalmadı Oy, oy, oy yandım elinden Tutaydım, saraydım ince belinden Sende, bende hal kalmadı Oy, oy, oy yandım elinden** Tutaydım, saraydım ince belinden Al eyvanda hal işlerim Hançerimi gümüşlerim Al eyvanda hal işlerim Hançerimi gümüşlerim Hem severim hem düşlerim Oy, oy, oy yandım elinden Tutaydım, saraydım ince belinden Hem severim hem düşlerim Oy, oy, oy yandım elinden Tutaydım, saraydım ince belinden

Aldın Aklımı Başımdan Aldın aklımı bir bakışta Aldın aklımı bir bakışta Yaktın yüreğim ateşte Al hançeri sinem işte * * Acımazsan vur sevdiğim Acımazsan vur sevdiğim Acımazsan vur sevdiğim Acımazsan vur sevdiğim vur * Al hançeri sinem işte Acımazsan vur sevdiğim Acımazsan vur sevdiğim vur ** Bir görüşte sevdim seni Bir görüşte sevdim seni Etti deli Mecnun beni Göreyim o gül sineni ** İnsaf eyle dur sevdiğim İnsaf eyle dur sevdiğim İnsaf eyle dur sevdiğim İnsaf eyle dur sevdiğim dur ** Göreyim o gül sineni İnsaf eyle dur sevdiğim İnsaf eyle dur sevdiğim dur

Ana Beni Eversene Ala keçim çift doğurdu Bol etlik sütü yoğurdu Gönlümde hülyalar kurdu Ah ana beni eversene Toprağı kat kat çevirdim Nice nice hale girdim Güveli urba diktirdim Ah ana beni eversene *** Bakır kaplar kalaylansın Şu odada bir mum yansın Uyuyan bahtım uyansın Ah ana beni eversene Kilimimiz halımız var Oğul oğul balımız var Ay boynuzlu malımız var Ah ana beni eversene Şükür gitti bizden darlık Gelin almak bahtiyarlık Olmaz olsun şu bekarlık Ah ana beni eversene

Aşk Elinden Bahardım kışa döndüm Gerçek idim düşe döndüm Karıştım deli sevdaya Kor oldum ateşe döndüm Aşkın elinden, şaşkın halimden Elin dilinden yar Karıştım deli sevdaya Kor oldum ateşe döndüm Aşkın elinden, şaşkın halimden Elin dilinden yar, yar, yar, yar Bedenimi seller aldı Gazelimi yeller aldı Kırıldı kolum kanadım Yuvasız bir kuşa döndüm Aşkın elinden, şaşkın halimden Elin dilinden yar Kırıldı kolum kanadım Yuvasız bir kuşa döndüm Aşkın elinden, şaşkın halimden Elin dilinden yar, yar, yar, yar Gönül bağım gazel oldu Açmadan güllerim soldu Bedenim asılı kaldı Dara çekilmişe döndüm Aşkın elinden, şaşkın halimden Elin dilinden yar Misali asılı kaldı Dara çekilmişe döndüm Aşkın elinden, şaşkın halimden Elin dilinden yar, yar, yar, yar

Bende Her Yaradan Var Yaradan var yaradan var Yeri göğü yaradan var El çek tabip yaramdan Bende her yaradan var ** Ya derdime derman Ya katlime ferman ** Yara sızlar yara sızlar Ok değmiş yara sızlar Yaralının halinden Ne bilsin yarasızlar ** Ya derdime derman Ya katlime ferman

Beter Olsun Görmeseydi gözlerim sarılırken başka kollar karşıma çıkarmasın beter olsun yansın yıkılsın yollar ** içimi tuhaf bir his kaplamıştı o köşeden dönünce yoluma çıktın ah görmeseydim el eleydin onunla gözlerin üzgün gibi hala benim olsaydın sana sarılsaydım birlikte gezdiğimiz yerler gece sahiller bile seni bekler ** görmeseydi gözlerim sarılırken başka kollar karşıma çıkarmasın beter olsun yansın yıkılısın yollar ** görmesyedi seni gözlerim ahhhhh sarılırken başka kollarda karşıma çıkarmasın beter olsun yansın yıkılsın yollar ** onu unutmam için çok zaman gerek kalbimdeki ateşi söndürmem gerek sensiz yaşamayı artık öğrenmem gerek kendime yeni aşk bulup ah avunmam gerek artık

Bilmem Feleğin Bilmem şu feleğin bende nesi var (bilmem şu feleğin bende nesi var) Her vardığım yerde yar ister benden (her vardığım yerde yar ister benden) Sanki benim mor sümbüllü bağım var (sanki benim mor sümbüllü bağım var) Zemheri ayında gül ister benden (zemheri ayında gül ister benden) Sanki benim mor sümbüllü bağım var (sanki benim mor sümbüllü bağım var) Zemheri ayında canım gül ister benden (zemheri ayında canım gül ister benden) Evlerinin önü zeytin ağacı (evlerinin önü zeytin ağacı) Dökülmüş yaprağı kalmış siyeci (dökülmüş yaprağı kalmış siyeci) Eğer senin gönlün bende yok ise (eğer senin gönlün bende yok ise) Sen bana kardeş de, ben sana bacı (sen bana kardeş de, ben sana bacı) Eğer senin gönlün bende yok ise (eğer senin gönlün bende yok ise) Sen bana kardeş de gülüm, ben sana bacı (sen bana kardeş gülüm, de ben sana bacı)

Bülbül Gitme bülbül gitme bahar erişti hey hey Gonca güller menevşeye karıştı Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül Bülbül, bülbül Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, hey Enstrümantal Kısım Ah yine sevdiğim aklıma düştü Çekilmez gurbetin cefası bülbül Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül Bülbül, bülbül Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, hey Enstrümantal Kısım Bahar eyyamında bülbül sesinden hey hey Çıkarır perçemin billur sesinden Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül Bülbül, bülbül Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, hey Enstrümantal Kısım Ah hoşlandım yarimin gül nefesinden vay Çekilmez gurbetin cefası bülbül Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül Bülbül, bülbül Bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, bülbül, hey

Haberin Var Mı Gözünü sevdiğim dilber Hâlinden haberin var mı? İbrişim kuşak çözülmüş Belinden haberin var mı? Bugün derdin, yarın derdin Hep ellere gönül verdin Ayrılığa zulüm derdin Ölümden haberin var mı? Bugün derdin, yarın derdin Hep ellere gönül verdin Ayrılığa zulüm derdin Ölümden haberin var mı? Gözünü sevdiğim dilber Şaşarım, haberin var mı? Senin aşkınla doluyum Taşarım, haberin var mı? Bugün derdin, yarın derdin Hep ellere gönül verdin Ayrılığa zulüm derdin Ölümden haberin var mı? Bugün derdin, yarın derdin Hep ellere gönül verdin Ayrılığa zulüm derdin Ölümden haberin var mı?

Kına Yakmış Ellerine Kina yakmis ellerine dayanamam dillerine Kina yakmis ellerine dayanamam dillerine Gelin olmus gidiyorusun kizim gurbet ellerine Gelin olmus gidiyorusun kizim gurbet ellerine ** Annem annem sen aglama yüregine kan baglama beni gurbete yollama annem annem canim annem beni gurbete yollama annem annem canim annem ** Kizim allah emir verdi ayrilik herkesin derdi annen seni cok severdi kizim kizim canim kizim annen seni cok severdi kizim kizim canim kizim ** Aylar yillar saymasaydim ah bagrima basmasaydim, et tirnakdan ayrilir mi keske anne olmasaydim et tirnakdan ayrilir mi keske anne olmasaydim ** Tuz kapini tuzsuz koyan koca evi issiz koyan, annesini kizsiz koyan kizim kizim canim kizim annesini kizsiz koyan kizim kizim canim kizim ** Duvak duvak selvi oldun ak mevsimde yelmi oldun, sen annenin kuzusuydun gidiyorsun yelmi oldun sen annenin kuzusuydun gidiyorsun yelmi oldun ** Cigerimin ici yavrum dünyadan göc ediyorum, vedam geldi digiorum seni ben terk ediyorum vedam geldi digiorum seni ben terk ediyorum ** Güzel günler senin olsun icin disin nurla dolsun, allah yolunda gidersen sütüm sana helal olsun allah yolunda gidersen sütüm sana helal olsun