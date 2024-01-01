Nezahat Bayram

Salın Da Gel Salın da gel aman aman aman hey Meydan kız görsün aman (Meydan kız görsün aman) Serpil de gel aman aman aman hey Düşmanlar ölsün aman (Düşmanlar ölsün aman) Hopla da gel gel yanıma Vallah kıyarım canıma Serpil de gel gel yanıma Vallah kıyarım canıma Kınalı parmaklar aman aman aman hey Ne güzel eller aman (Ne güzel eller aman) Sarmaya yakışır aman aman aman hey O nazik beller aman (O nazik beller aman) Hopla da gel gel yanıma Vallah kıyarım canıma Serpilde gel gel yanıma Vallah kıyarım canıma

Çarşıda Çarşıda çalışırım Hocama danışırım Yerine bir yar sevdim İnşallah kavuşurum ***

Erzurum Dağları Erzurum dağları kar ile boran Aldı yüreğimi dert ile verem Sizde bulunmaz mı bir kurşun kalem Yazam arzuhalim yare gönderem ** Uy beni beni beni de belalım beni Satarım bu canı da alırım seni Çıkayım dağlara da kurt yesin beni ** Dört yanımı gurbet sardı tel ile(n) Yaslı yaslı bayram yaptım el ile(n) Göz göz oldu yaralarım dil ile(n) Yaramı sarmaya derman bulamam ** Uy beni beni beni de belalım beni Satarım bu canı da alırım seni Çıkayım dağlara da kurt yesin beni

Kara Tren Kara Tren Gelmez M’ ola, Düdüğünü Çalmaz M’ ola. Gurbet Ele Yar Yolladım, Mektubunu Salmaz M’ ola Allı Gelin Al Olaydın, Selvilere Dal Olaydın. Gelen Geçen Yolculardan Nazlı Yar Beni Soraydın. Aldım Çantamı Elime, Düştüm Gurbetin Yoluna. Böyle Bilseydim Sevmezdim, Düştüm El Âlem Diline. Allı Gelin Al Olaydın, Selvilere Dal Olaydın. Gelen Geçen Yolculardan, Nazlı Yar Beni Soraydın.

Mihrican Mı Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Bülbül ağlama Şakı benim şeyda bülbülüm, şakı Bu dünya kimseye kalır mı baki? Sana da mı değdi feleğin oku? Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Sana da mı değdi feleğin oku? Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Bülbül ağlama Gonca gül açılır, har ile geçer Dertlilerin ömrü zar ile geçer Turabi biçare serinden geçer Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Turabi biçare serinden geçer Gel, ağlama garip bülbül, ağlama Bülbül ağlama

Seher Vakti Gül Urfanın seher vaktı Gül bülbülü ağlattı Dün gece neredeydin Hoyratın beni yaktı Dün gece neredeydin Hoyratın beni yaktı Ağlaram sızlaram Sensiz ömre yanaram Ağlaram sızlaram Sensiz ömre yanaram Seherin bu vaktinde ley Yar oturmuş tahtında Neydi başıma geldi Bu çahallık vaktında Neydi başıma geldi Bu çahallık vaktında Ağlaram sızlaram Sensiz ömre yanarım Ağlaram sızlaram Sensiz ömre yanaram Seher oldu vakit doldu Sinem yara taht oldu Ötme garip bülbülüm Yar gelecek Allah oldu Ötme bülbülüm ötme Yar gelecek Allah oldu Ağlaram sızlaram Sensiz ömre yanaram Ağlaram sızlaram Sensiz ömre yanaram

Seher Vakti Seher vakti çaldım yarin kapısını Aman, aman, aman Baktım yarin kapıları sürmeli Aman, aman, aman Boş bulmadım otağının yapısını Aman, aman, aman Çıka geldi bir gözleri sürmeli Aslanım eller eller Kokuyor güller güller Ne bilsin eller eller Perişan halleri Hep gönüller muradıdır aşığın Aman, aman, aman Nöbeti bekliyen alır keşiğin Aman, aman, aman Beklemeli o sultanın eşiğini Aman, aman, aman Günde yüz bin kere yüzler sürmeli Aslanım eller eller Kokuyor güller güller Ne bilsin eller eller Perişan haller Açtırdım kapıyı girdim içeri Aman, aman, aman Aklımı başımdan aldı o peri Aman, aman, aman Dedim sende buldum halis cevheri Aman, aman, aman Dedi yok yok bir mehenge sürmeli Aslanım eller eller Kokuyor güller güller Ne bilsin eller eller Perişan haller Gahi karıştırır kanı yaş ile Aman, aman, aman Ah bulunmaz hayal ile düş ile Aman, aman, aman Yetilmez menzile bu gidiş ile Aman, aman, aman Hemen aşk atına binip sürmeli Aslanım eller eller Kokuyor güller güller Ne bilsin eller eller Perişan haller Aslanım eller eller Kokuyor güller güller Ne bilsin eller eller Perişan haller

Şu Kışlanın Şu Kışlanın Kapısına Mail Oldum Yapısına Telli Kurban Bağlayayım Asker Yarin Kapısına ** Yüce Dağlar Olmasaydı Laleleri Solmasaydı Ölüm Allah'ın Emri De Şu Ayrılık Olmasaydı ** Kara Kazan Kaynamasın Atım Cirit Oynamasın İki Sene Asker Oldum Nazlı Yarim Ağlamasın ** Yüce Dağlar Olmasaydı Laleleri Solmasaydı Ölüm Allah'ın Emri De Şu Ayrılık Olmasaydı *** Kıratımın Beli İnce Ölürüm Yar Görmeyince Telli Yatak Serdiremem Asker Yarim Gelmeyince ** Yüce Dağlar Olmasaydı Laleleri Solmasaydı Ölüm Allah'ın Emri De Şu Ayrılık Olmasaydı

Ta Ezelden Ta ezelden yüzüm gülmez ağlarım Ceylan gibi dağdan dağa gezerim ** Dertliyim söylerim ağlarım Ben halime yanarım ** Bu çileyi ben çekerim el duymaz Bu dünyada kimse bana yar olmaz ** Dertliyim söylerim ağlarım Ben halime yanarım ** Ta ezelden yüzüm gülmez ağlarım Ceylan gibi dağdan dağa gezerim ** Dertliyim söylerim ağlarım Ben halime yanarım Bu çileyi ben çekerim el duymaz Bu dünyada kimse bana yar olmaz ** Dertliyim söylerim ağlarım Ben halime yanarım ** Tabipler el çekti yaram üstünden Kime gidip anlatayım derdimden ** Dertliyim söylerim ağlarım Ben halime yanarım

Tamburam Rebab Tamburam Rebap Oldu Ciğerim Kebab Oldu (Vay) İstedim Vermediler Bir Zalim Sebeb Oldu ** Aman Aman Aman Aman Yar Sana Heyran Aman Aman Aman Aman Can Sana Kurban ** Ördek Suya Dal Da Gel Yardan Haber Al Da Gel (Vay) Eğer Yarim Gelmezse Tut Kolundan Al Da Gel ** Aman Aman Aman Aman Ben Sana Hayran Aman Aman Aman Aman Can Sana Kurban