Nezahat Bayram

Ezme ile süzme ile lo lo Yar bulunmaz gezme ile lo lo Mezarımı kızlar kazsın lo lo Altın gümüş kazma ile lo lo *** Mezarımı kızlar kazsın lo lo Altın gümüş kazma ile lo lo Lo lo siye hayran ola lo lo Lo lo siye kurban ola lo lo Lo lo siye hayran ola lo lo Bu can siye kurban ola lo lo *** Kara sandığın kilidi lo lo Üzerini toz bürüdü lo lo Yazık oldu genç ömrüme lo lo Zindanlarda çürüdü lo lo Yazık oldu genç ömrüme lo lo Zindanlarda çürüdü lo lo *** Lo lo siye hayran ola lo lo Lo lo siye kurban ola lo lo Lo lo siye hayran ola lo lo Bu can siye kurban ola lo lo *** Başındaki puşu mudur lo lo O da acem işi midir lo lo Yanağında güller açmış lo lo O da hakkın işi midir lo lo *** Yanağında güller açmış lo lo O da hakkın işi midir lo lo Lo lo siye kurban ola lo lo Bu can siye hayran ola lo lo Lo lo siye kurban ola lo lo Bu can siye hayran ola lo lo