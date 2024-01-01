Nezahat Bayram

-
Ta ezelden yüzüm gülmez ağlarım
Ceylan gibi dağdan dağa gezerim
**
Dertliyim söylerim ağlarım
Ben halime yanarım
**
Bu çileyi ben çekerim el duymaz
Bu dünyada kimse bana yar olmaz
**
Dertliyim söylerim ağlarım
Ben halime yanarım
**
Ta ezelden yüzüm gülmez ağlarım
Ceylan gibi dağdan dağa gezerim
**
Dertliyim söylerim ağlarım
Ben halime yanarım
Bu çileyi ben çekerim el duymaz
Bu dünyada kimse bana yar olmaz
**
Dertliyim söylerim ağlarım
Ben halime yanarım
**
Tabipler el çekti yaram üstünden
Kime gidip anlatayım derdimden
**
Dertliyim söylerim ağlarım
Ben halime yanarım
-
Çarşıda çalışırım
Hocama danışırım
Yerine bir yar sevdim
İnşallah kavuşurum
***
-
Erzurum dağları kar ile boran
Aldı yüreğimi dert ile verem
Sizde bulunmaz mı bir kurşun kalem
Yazam arzuhalim yare gönderem
**
Uy beni beni beni de belalım beni
Satarım bu canı da alırım seni
Çıkayım dağlara da kurt yesin beni
**
Dört yanımı gurbet sardı tel ile(n)
Yaslı yaslı bayram yaptım el ile(n)
Göz göz oldu yaralarım dil ile(n)
Yaramı sarmaya derman bulamam
**
Uy beni beni beni de belalım beni
Satarım bu canı da alırım seni
Çıkayım dağlara da kurt yesin beni
-
Kara Tren Gelmez M’ ola,
Düdüğünü Çalmaz M’ ola.
Gurbet Ele Yar Yolladım,
Mektubunu Salmaz M’ ola
Allı Gelin Al Olaydın,
Selvilere Dal Olaydın.
Gelen Geçen Yolculardan
Nazlı Yar Beni Soraydın.
Aldım Çantamı Elime,
Düştüm Gurbetin Yoluna.
Böyle Bilseydim Sevmezdim,
Düştüm El Âlem Diline.
Allı Gelin Al Olaydın,
Selvilere Dal Olaydın.
Gelen Geçen Yolculardan,
Nazlı Yar Beni Soraydın.
-
Mihrican mı değdi, gülün mü soldu?
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Felek baştan başa kimi güldürdü?
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Felek baştan başa kimi güldürdü?
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Bülbül ağlama
Şakı benim şeyda bülbülüm, şakı
Bu dünya kimseye kalır mı baki?
Sana da mı değdi feleğin oku?
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Sana da mı değdi feleğin oku?
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Bülbül ağlama
Gonca gül açılır, har ile geçer
Dertlilerin ömrü zar ile geçer
Turabi biçare serinden geçer
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Turabi biçare serinden geçer
Gel, ağlama garip bülbül, ağlama
Bülbül ağlama
-
Salın da gel aman aman aman hey
Meydan kız görsün aman
(Meydan kız görsün aman)
Serpil de gel aman aman aman hey
Düşmanlar ölsün aman
(Düşmanlar ölsün aman)
Hopla da gel gel yanıma
Vallah kıyarım canıma
Serpil de gel gel yanıma
Vallah kıyarım canıma
Kınalı parmaklar aman aman aman hey
Ne güzel eller aman
(Ne güzel eller aman)
Sarmaya yakışır aman aman aman hey
O nazik beller aman
(O nazik beller aman)
Hopla da gel gel yanıma
Vallah kıyarım canıma
Serpilde gel gel yanıma
Vallah kıyarım canıma
-
Urfanın seher vaktı
Gül bülbülü ağlattı
Dün gece neredeydin
Hoyratın beni yaktı
Dün gece neredeydin
Hoyratın beni yaktı
Ağlaram sızlaram
Sensiz ömre yanaram
Ağlaram sızlaram
Sensiz ömre yanaram
Seherin bu vaktinde ley
Yar oturmuş tahtında
Neydi başıma geldi
Bu çahallık vaktında
Neydi başıma geldi
Bu çahallık vaktında
Ağlaram sızlaram
Sensiz ömre yanarım
Ağlaram sızlaram
Sensiz ömre yanaram
Seher oldu vakit doldu
Sinem yara taht oldu
Ötme garip bülbülüm
Yar gelecek Allah oldu
Ötme bülbülüm ötme
Yar gelecek Allah oldu
Ağlaram sızlaram
Sensiz ömre yanaram
Ağlaram sızlaram
Sensiz ömre yanaram
-
Seher vakti çaldım yarin kapısını
Aman, aman, aman
Baktım yarin kapıları sürmeli
Aman, aman, aman
Boş bulmadım otağının yapısını
Aman, aman, aman
Çıka geldi bir gözleri sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan halleri
Hep gönüller muradıdır aşığın
Aman, aman, aman
Nöbeti bekliyen alır keşiğin
Aman, aman, aman
Beklemeli o sultanın eşiğini
Aman, aman, aman
Günde yüz bin kere yüzler sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan haller
Açtırdım kapıyı girdim içeri
Aman, aman, aman
Aklımı başımdan aldı o peri
Aman, aman, aman
Dedim sende buldum halis cevheri
Aman, aman, aman
Dedi yok yok bir mehenge sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan haller
Gahi karıştırır kanı yaş ile
Aman, aman, aman
Ah bulunmaz hayal ile düş ile
Aman, aman, aman
Yetilmez menzile bu gidiş ile
Aman, aman, aman
Hemen aşk atına binip sürmeli
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan haller
Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan haller
-
Şu Kışlanın Kapısına
Mail Oldum Yapısına
Telli Kurban Bağlayayım
Asker Yarin Kapısına
**
Yüce Dağlar Olmasaydı
Laleleri Solmasaydı
Ölüm Allah'ın Emri De
Şu Ayrılık Olmasaydı
**
Kara Kazan Kaynamasın
Atım Cirit Oynamasın
İki Sene Asker Oldum
Nazlı Yarim Ağlamasın
**
Yüce Dağlar Olmasaydı
Laleleri Solmasaydı
Ölüm Allah'ın Emri De
Şu Ayrılık Olmasaydı
***
Kıratımın Beli İnce
Ölürüm Yar Görmeyince
Telli Yatak Serdiremem
Asker Yarim Gelmeyince
**
Yüce Dağlar Olmasaydı
Laleleri Solmasaydı
Ölüm Allah'ın Emri De
Şu Ayrılık Olmasaydı
-
Tamburam Rebap Oldu
Ciğerim Kebab Oldu (Vay)
İstedim Vermediler
Bir Zalim Sebeb Oldu
**
Aman Aman Aman Aman
Yar Sana Heyran
Aman Aman Aman Aman
Can Sana Kurban
**
Ördek Suya Dal Da Gel
Yardan Haber Al Da Gel (Vay)
Eğer Yarim Gelmezse
Tut Kolundan Al Da Gel
**
Aman Aman Aman Aman
Ben Sana Hayran
Aman Aman Aman Aman
Can Sana Kurban
-
Ah le yaman çeçeno
Dahil yaman çeçeno
Ah le yaman çeçeno
Dahil yaman çeçeno
**