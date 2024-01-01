Nezih Ünen

Akdeniz Şarkı Sözleri
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Masmavi bir deniz
Sımsıcak bir güneş
Uyanıyor içimde
Kıpır kıpır bir ateş
Ilık sarhoş esinti
Okşuyor tenimi
İçimi titretiyor
Bir hüzünlü melodi
[Nakarat]
Akdeniz, sev beni
Akdeniz, bağışla
Akdeniz, al beni
Akdeniz, uyut kucağında
[Bölüm 2]
Sarılır bedenime
Yorgun ıslak geceler
Dokunur ellerime
Ateşimle dans eder
Kapanırken gözlerim
Uyanıyor hayaller
Sesleniyor uzaktan
Görmediğim sahiller
Nakarat]
Akdeniz, sev beni
Akdeniz, bağışla
Akdeniz, al beni
Akdeniz, uyut kucağında
[Enstrümantal ara]
[Nakarat]
Akdeniz, sev beni
Akdeniz, bağışla
Akdeniz, al beni
Akdeniz, uyut kucağında
[Çıkış]
Akdeniz, sev beni
Akdeniz
Akdeniz, al beni
Akdeniz
Akdeniz