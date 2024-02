[Bölüm 1] Bir gün hatırlarsan beni Duyar gibi olursan sesimi Ve kolların bomboş kapanırsa koynuna [Ön Nakarat] Bir gün belki de çok geç Mutlaka çok geç Yine de gelirse o gün [Nakarat] Benim için bir şarkı söyle Ve içinde en güzel sözlerin Bana bakan sevgi dolu gözlerin de olsun [Bölüm 2] Bir gün hissedersen beni Hemen arkanda gibi Ne olur dönüp de bakma Belki de yokum, darılma bana [Ön Nakarat] Bir gün belki de çok geç Mutlaka çok geç Yine de gelirse o gün You might also like Karnaval (2) Nezih Ünen Karnaval (1) Nezih Ünen ​yes, and? Ariana Grande [Nakarat] Benim için bir şarkı söyle Ve içinde en güzel sözlerin Bana bakan sevgi dolu gözlerin de olsun [Enstrümantal ara] [Nakarat] Benim için bir şarkı söyle Ve içinde en güzel sözlerin Bana bakan sevgi dolu gözlerin de olsun [Nakarat] Benim için bir şarkı söyle Ve içinde en güzel sözlerin Bana bakan sevgi dolu gözlerin de olsun Benim için bir şarkı söyle