Bir Gün Şarkı Sözleri
Nezih Ünen Bir Gün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nezih Ünen Bir Gün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Gün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
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[Bölüm 1]
Bir gün hatırlarsan beni
Duyar gibi olursan sesimi
Ve kolların bomboş kapanırsa koynuna
[Ön Nakarat]
Bir gün belki de çok geç
Mutlaka çok geç
Yine de gelirse o gün
[Nakarat]
Benim için bir şarkı söyle
Ve içinde en güzel sözlerin
Bana bakan sevgi dolu gözlerin de olsun
[Bölüm 2]
Bir gün hissedersen beni
Hemen arkanda gibi
Ne olur dönüp de bakma
Belki de yokum, darılma bana
[Ön Nakarat]
Bir gün belki de çok geç
Mutlaka çok geç
Yine de gelirse o gün
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Nezih Ünen
yes, and?
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[Nakarat]
Benim için bir şarkı söyle
Ve içinde en güzel sözlerin
Bana bakan sevgi dolu gözlerin de olsun
[Enstrümantal ara]
[Nakarat]
Benim için bir şarkı söyle
Ve içinde en güzel sözlerin
Bana bakan sevgi dolu gözlerin de olsun
[Nakarat]
Benim için bir şarkı söyle
Ve içinde en güzel sözlerin
Bana bakan sevgi dolu gözlerin de olsun
Benim için bir şarkı söyle