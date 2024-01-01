Nezih Ünen

-
[Giriş]
Bir köhne kahvehane denizin kıyısında
Kırık dökük sandallar dans eder dalga dalga
İşte geldi yaz günleri, düşler yeniden uyandı
Bir köhne kahvehane ruhumu çaldı
[Bölüm 1]
Saatler dursa aniden şu ılık yaz akşamı
Yaşanıp gitmiş anılar çevirse etrafımı
Yarım kalmış aşklar hâlâ bekliyor boş masalarda
Bir yosun kokusu eserken terk edilmiş rıhtımda
[Nakarat]
Bir köhne kahvehane denizin kıyısında
Kırık dökük sandallar dans eder dalga dalga
İşte geldi yaz günleri, düşler yeniden uyandı
Bir köhne kahvehane ruhumu çaldı
[Bölüm 2]
Kalklar gider hayallеrim dolaşır sokaklarda
Ne zamandır gezmediğim o parkе kaldırımda
Belki bir an bulurum seni bir evin bahçesinde
Salıncakta oturmuş papatyalar elinde
[Nakarat]
Bir köhne kahvehane denizin kıyısında
Kırık dökük sandallar dans eder dalga dalga
İşte geldi yaz günleri, düşler yeniden uyandı
Bir köhne kahvehane ruhumu çaldı
Bir köhne kahvehane ruhumu çaldı
Bir köhne kahvehane
-
Gün batarken bulutlatlar bir anda renklenir
Bir sızı yükselir içimde ve yalnızlık gelir
Dost gibi dost yoktur yanımda
Aşk gibi aşk çok uzaklarda
Tek teselli çingene yüreğim
Çingene yüreğim
Yana yana oynayan alev gibi yanarken
Çingene yüreğim
Yanar, oynar
Çingene yüreğim (Çingene yüreğim)
Bir o yana bir bu yana delice koşarken
Çingene yüreğim
Çalar, oynar
Ay doğarken ışıklar her yana serpilir
Sokaklar boşalır aniden ve yalnızlık gelir
Dost gibi dost yoktur yanımda
Aşk gibi aşk çok uzaklarda
Tek teselli çingene yüreğim
Çingene yüreğim
Yana yana oynayan alev gibi yanarken
Çingene yüreğim
Yanar, oynar
Çingene yüreğim (Çingene yüreğim)
Bir o yana bir bu yana delice koşarken
Çingene yüreğim
Çalar, oynar
Çingene yüreğim
Yana yana oynayan alev gibi yanarken
Çingene yüreğim
Yanar, oynar
Çingene yüreğim (Çingene yüreğim)
Bir o yana bir bu yana delice koşarken
Çingene yüreğim
Çalar, oynar
Çingene yüreğim
Yana yana oynayan alev gibi yanarken
Çingene yüreğim
Yanar, oynar
Çingene yüreğim (Çingene yüreğim)
Bir o yana bir bu yana delice koşarken
Çingene yüreğim
Çalar, oynar
-
Masmavi bir deniz
Sımsıcak bir güneş
Uyanıyor içimde
Kıpır kıpır bir ateş
Ilık sarhoş esinti
Okşuyor tenimi
İçimi titretiyor
Bir hüzünlü melodi
[Nakarat]
Akdeniz, sev beni
Akdeniz, bağışla
Akdeniz, al beni
Akdeniz, uyut kucağında
[Bölüm 2]
Sarılır bedenime
Yorgun ıslak geceler
Dokunur ellerime
Ateşimle dans eder
Kapanırken gözlerim
Uyanıyor hayaller
Sesleniyor uzaktan
Görmediğim sahiller
Nakarat]
Akdeniz, sev beni
Akdeniz, bağışla
Akdeniz, al beni
Akdeniz, uyut kucağında
[Enstrümantal ara]
[Nakarat]
Akdeniz, sev beni
Akdeniz, bağışla
Akdeniz, al beni
Akdeniz, uyut kucağında
[Çıkış]
Akdeniz, sev beni
Akdeniz
Akdeniz, al beni
Akdeniz
Akdeniz
-
Alevler dansediyor, meşaleler
Erdemler kapılmışlar rüzgara
Uğuldarken bir toz, bir duman
Dağlar, taşlar yıkılmakta
Sevgi elden ele bir rus ruleti
Çirkinler atarlarken maskeleri
Tutuşuyor güzellikler, dökülüyor
Tüm pespayeler çılgın gibi
Nereden çıktı bu karnaval
Kimler var maskelerin ardında
Zamanın son halkası bu kör hayal
Büyük, küçük, dost, düşman bir arada
Alevler dansediyor, meşaleler
Erdemler kapılmışlar rüzgara
Uğuldarken bir toz, bir duman
Dağlar taşlar yıkılmakta
Devler olmuş birer çürük ihtiyar
Cüceler kapmış çelik hançeri
Korkaklarda zafer nidaları
Tufan gibi bir alkış, tezahürat
Nereden çıktı bu karnaval
Kimler var maskelerin ardında
Zamanın son halkası bu kör hayal
Büyük küçük dost düşman bir arada
Nereden çıktı bu karnaval
Kimler var maskelerin ardında
Zamanın son halkası bu kör hayal
Büyük küçük dost düşman bir arada
Doğrayın yürekleri
Doldurun kadehleri
Bu bir zafer sarhoşluğu
Haykırın türküleri
Gerin artık kanatları
Atlayın karanlıklara
Haydi gülün bakalım sonsuza dek
Düşmenin sınırı yok
Düşmenin sınırı yok
Düşmenin sınırı yok
Düşmenin sınırı yok
Düşmenin sınırı yok
Düşmenin sınırı yok
-
Bir daha gördüğünde beni
Gözlerime öyle bakma
Bir yaban kedisi gibi
Soğuk, sessiz, yabancı
Kapkara gözlerin ardında
Okunurken derin bir acı
[Bölüm 2]
Bakışların dalga dalga
Tırmalarken kalbimi
Dayanamam duymaya
O sessiz sözlerini
Ve ben sana dokununca
Okşayıp saçlarını
Akarken damla damla
Silerim gözyaşlarını
[Nakarat]
Bir yaban kedisi gibi
Soğuk, sessiz, yabancı
Kapkara gözlerin ardında
Okunurken derin bir acı
-
İpini kopartmış bir uçurtma gibi
Süzülüyorum mavi göklerde
Uçamaz oldum düşüyorum sensiz
Rüzgârların attığı yere
[Bölüm 1]
Her sabah kalktığım zaman (kalktığım zaman)
Yanımda bir güzel olmalı
Kahvaltımda mutlaka (mutlaka, mutlaka)
Portakal suyu bulunmalı
[Bölüm 2]
En seksi blue jean'den
Başkasını hiç giyemem ben (hiç giymem, giyemem ben)
Ayağımda çizme, altımda Jeep (altımda Jeep)
Her gün bir başka serüven
[Nakarat]
İpini kopartmış bir uçurtma gibi
Süzülüyorum mavi göklerde
Uçamaz oldum düşüyorum sensiz
Rüzgârların attığı yere
İpini kopartmış bir uçurtma gibi
Süzülüyorum mavi göklerde
Uçamaz oldum düşüyorum sensiz
Rüzgârların attığı yere
[Bölüm 3]
Özgürlük benim göbek adım
Heyecan olmalı hayatım
Sen beni severken ben
Aşkı hiç anlayamadım
[Bölüm 4]
Bir еsir kaplan gibi (kaplan gibi)
Çıldırıyordum çaresiz
Aşkın kafesini yıktım (yıktım, kafesini yıktım)
Kaçtım ormanıma sеnsiz
[Nakarat]
İpini kopartmış bir uçurtma gibi
Süzülüyorum mavi göklerde
Uçamaz oldum düşüyorum sensiz
Rüzgârların attığı yere
İpini kopartmış bir uçurtma gibi
Süzülüyorum mavi göklerde
Uçamaz oldum düşüyorum sensiz
Rüzgârların attığı yere
İpini kopartmış bir uçurtma gibi
Süzülüyorum mavi göklerde
Uçamaz oldum düşüyorum sensiz
Rüzgârların attığı yere
İpini kopartmış bir uçurtma gibi
Süzülüyorum mavi göklerde
Uçamaz oldum düşüyorum sensiz
Rüzgârların attığı yere
***
Her sabah kalktığım zaman
Yanımda bir güzel olmalı
Kahvaltımda mutlaka
Portakal suyu bulunmalı
Her sabah kalktığım zaman
Yanımda bir güzel olmalı
Kahvaltımda mutlaka
Portakal suyu bulunmalı
Her sabah kalktığım zaman
Sensiz kalktığım zaman
-
Hiç bilmediğim yollarda
Gider gibiyim
Hiç görmediğim birini
Sever gibiyim
[Ön Nakarat]
Soru sorma
Anlama hâlimi
Yalnız yanımda ol
Korktuğumda
[Nakarat]
Bulsan beni o yalnız anlarımda
Sarsan beni sımsıcak kollarında
Yalnızca sen sevsen beni
Bir daha sen kırmasan kalbimi
[Bölüm 2]
Sessiz bir yağmur
Penceremde
Rüzgârın sesi anlatır
Her şeyi
[Ön Nakarat]
Sen sorma
Bırak anlama hâlimi
Yalnız yanımda ol
Korktuğumda
[Nakarat]
Bulsan beni o yalnız anlarımda
Sarsan beni sımsıcak kollarında
Yalnızca sen sevsen beni
Bir daha sen kırmasan kalbimi
Bulsan beni o yalnız anlarımda
Sarsan beni sımsıcak kollarında
Yalnızca sen sevsen beni
Bir daha sen kırmasan kalbimi
Bulsan beni o yalnız anlarımda
-
[Bölüm 1]
Dinle bebeğim, beni dinle, gözlerime bakma öyle
Sanma ki önemsizsin, sanma ki sevilmezsin
Gel gör ki öyle bir dünya burası, sen bilemezsin
Ne kadar derin seversen o kadar yaş dökersin
[Ön Nakarat]
Kaderin elinde rehin, tüm sevdiklerin
Avuçlardan akıp gider güzellikler
Öyle bir hayal ki sanki gördüklerin
[Nakarat]
Elde etmek zor, korumak imkansız
Elde etmek zor, korumak
[Bölüm 2]
Alev alev yandığım, tutkuyla bağlandığım
Canımdan çok sevdiğim güzеller, hani nerdelеr
Yaşamın sarhoş rüzgârı eserken dört bir yanda
Dostluklar ve sevgiler kuruyup gider bir sonbaharda
[Ön Nakarat]
Kaderin elinde rehin, tüm sevdiklerin
Avuçlardan akıp gider güzellikler
Öyle bir hayal ki sanki gördüklerin
[Nakarat]
Elde etmek zor, korumak imkansız
Elde etmek zor, korumak imkansız
Elde etmek zor, korumak imkansız
[Enstrümantal ara]
[Bölüm 3]
Dinle bebeğim, beni dinle, gözlerime bakma öyle
Sanma ki önemsizsin, sanma ki sevilmezsin
Bilsen neler neler vardı sana söylemek istediğim
Belki de günün birinde özgürce çıldırabilirim
[Ön Nakarat]
Kaderin elinde rehin, tüm sevdiklerin
Avuçlardan akıp gider güzellikler
Öyle bir hayal ki sanki gördüklerin
[Nakarat]
Elde etmek zor, korumak imkansız
Elde etmek zor, korumak imkansız
Elde etmek zor, korumak imkansız
Elde etmek zor, korumak imkansız
-
Nereden çıktı bu karnaval
[Enstrümantal ara]
[Nakarat]
Nereden çıktı bu karnaval
[Enstrümantal ara]
[Nakarat]
Nereden çıktı bu karnaval
[Enstrümantal ara]
[Nakarat]
Nereden çıktı bu karnaval
[Enstrümantal çıkış]
-
[Bölüm 1]
Bir gün hatırlarsan beni
Duyar gibi olursan sesimi
Ve kolların bomboş kapanırsa koynuna
[Ön Nakarat]
Bir gün belki de çok geç
Mutlaka çok geç
Yine de gelirse o gün
[Nakarat]
Benim için bir şarkı söyle
Ve içinde en güzel sözlerin
Bana bakan sevgi dolu gözlerin de olsun
[Bölüm 2]
Bir gün hissedersen beni
Hemen arkanda gibi
Ne olur dönüp de bakma
Belki de yokum, darılma bana
[Ön Nakarat]
Bir gün belki de çok geç
Mutlaka çok geç
Yine de gelirse o gün
You might also like
Karnaval (2)
Nezih Ünen
Karnaval (1)
Nezih Ünen
yes, and?
Ariana Grande
[Nakarat]
Benim için bir şarkı söyle
Ve içinde en güzel sözlerin
Bana bakan sevgi dolu gözlerin de olsun
[Enstrümantal ara]
[Nakarat]
Benim için bir şarkı söyle
Ve içinde en güzel sözlerin
Bana bakan sevgi dolu gözlerin de olsun
[Nakarat]
Benim için bir şarkı söyle
Ve içinde en güzel sözlerin
Bana bakan sevgi dolu gözlerin de olsun
Benim için bir şarkı söyle