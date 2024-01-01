Nezih Ünen

Karnaval-1 Alevler dansediyor, meşaleler Erdemler kapılmışlar rüzgara Uğuldarken bir toz, bir duman Dağlar, taşlar yıkılmakta Sevgi elden ele bir rus ruleti Çirkinler atarlarken maskeleri Tutuşuyor güzellikler, dökülüyor Tüm pespayeler çılgın gibi Nereden çıktı bu karnaval Kimler var maskelerin ardında Zamanın son halkası bu kör hayal Büyük, küçük, dost, düşman bir arada Alevler dansediyor, meşaleler Erdemler kapılmışlar rüzgara Uğuldarken bir toz, bir duman Dağlar taşlar yıkılmakta Devler olmuş birer çürük ihtiyar Cüceler kapmış çelik hançeri Korkaklarda zafer nidaları Tufan gibi bir alkış, tezahürat Nereden çıktı bu karnaval Kimler var maskelerin ardında Zamanın son halkası bu kör hayal Büyük küçük dost düşman bir arada Nereden çıktı bu karnaval Kimler var maskelerin ardında Zamanın son halkası bu kör hayal Büyük küçük dost düşman bir arada Doğrayın yürekleri Doldurun kadehleri Bu bir zafer sarhoşluğu Haykırın türküleri Gerin artık kanatları Atlayın karanlıklara Haydi gülün bakalım sonsuza dek Düşmenin sınırı yok Düşmenin sınırı yok Düşmenin sınırı yok Düşmenin sınırı yok Düşmenin sınırı yok Düşmenin sınırı yok

Çingene Yüreğim Gün batarken bulutlatlar bir anda renklenir Bir sızı yükselir içimde ve yalnızlık gelir Dost gibi dost yoktur yanımda Aşk gibi aşk çok uzaklarda Tek teselli çingene yüreğim Çingene yüreğim Yana yana oynayan alev gibi yanarken Çingene yüreğim Yanar, oynar Çingene yüreğim (Çingene yüreğim) Bir o yana bir bu yana delice koşarken Çingene yüreğim Çalar, oynar Ay doğarken ışıklar her yana serpilir Sokaklar boşalır aniden ve yalnızlık gelir Dost gibi dost yoktur yanımda Aşk gibi aşk çok uzaklarda Tek teselli çingene yüreğim Çingene yüreğim Yana yana oynayan alev gibi yanarken Çingene yüreğim Yanar, oynar Çingene yüreğim (Çingene yüreğim) Bir o yana bir bu yana delice koşarken Çingene yüreğim Çalar, oynar Çingene yüreğim Yana yana oynayan alev gibi yanarken Çingene yüreğim Yanar, oynar Çingene yüreğim (Çingene yüreğim) Bir o yana bir bu yana delice koşarken Çingene yüreğim Çalar, oynar Çingene yüreğim Yana yana oynayan alev gibi yanarken Çingene yüreğim Yanar, oynar Çingene yüreğim (Çingene yüreğim) Bir o yana bir bu yana delice koşarken Çingene yüreğim Çalar, oynar

Akdeniz Masmavi bir deniz Sımsıcak bir güneş Uyanıyor içimde Kıpır kıpır bir ateş Ilık sarhoş esinti Okşuyor tenimi İçimi titretiyor Bir hüzünlü melodi [Nakarat] Akdeniz, sev beni Akdeniz, bağışla Akdeniz, al beni Akdeniz, uyut kucağında [Bölüm 2] Sarılır bedenime Yorgun ıslak geceler Dokunur ellerime Ateşimle dans eder Kapanırken gözlerim Uyanıyor hayaller Sesleniyor uzaktan Görmediğim sahiller Nakarat] Akdeniz, sev beni Akdeniz, bağışla Akdeniz, al beni Akdeniz, uyut kucağında [Enstrümantal ara] [Nakarat] Akdeniz, sev beni Akdeniz, bağışla Akdeniz, al beni Akdeniz, uyut kucağında [Çıkış] Akdeniz, sev beni Akdeniz Akdeniz, al beni Akdeniz Akdeniz

Bir Köhne Kahvehane [Giriş] Bir köhne kahvehane denizin kıyısında Kırık dökük sandallar dans eder dalga dalga İşte geldi yaz günleri, düşler yeniden uyandı Bir köhne kahvehane ruhumu çaldı [Bölüm 1] Saatler dursa aniden şu ılık yaz akşamı Yaşanıp gitmiş anılar çevirse etrafımı Yarım kalmış aşklar hâlâ bekliyor boş masalarda Bir yosun kokusu eserken terk edilmiş rıhtımda [Nakarat] Bir köhne kahvehane denizin kıyısında Kırık dökük sandallar dans eder dalga dalga İşte geldi yaz günleri, düşler yeniden uyandı Bir köhne kahvehane ruhumu çaldı [Bölüm 2] Kalklar gider hayallеrim dolaşır sokaklarda Ne zamandır gezmediğim o parkе kaldırımda Belki bir an bulurum seni bir evin bahçesinde Salıncakta oturmuş papatyalar elinde [Nakarat] Bir köhne kahvehane denizin kıyısında Kırık dökük sandallar dans eder dalga dalga İşte geldi yaz günleri, düşler yeniden uyandı Bir köhne kahvehane ruhumu çaldı Bir köhne kahvehane ruhumu çaldı Bir köhne kahvehane

Yaban Kedisi Bir daha gördüğünde beni Gözlerime öyle bakma Bir yaban kedisi gibi Soğuk, sessiz, yabancı Kapkara gözlerin ardında Okunurken derin bir acı [Bölüm 2] Bakışların dalga dalga Tırmalarken kalbimi Dayanamam duymaya O sessiz sözlerini Ve ben sana dokununca Okşayıp saçlarını Akarken damla damla Silerim gözyaşlarını [Nakarat] Bir yaban kedisi gibi Soğuk, sessiz, yabancı Kapkara gözlerin ardında Okunurken derin bir acı

Uçurtma İpini kopartmış bir uçurtma gibi Süzülüyorum mavi göklerde Uçamaz oldum düşüyorum sensiz Rüzgârların attığı yere [Bölüm 1] Her sabah kalktığım zaman (kalktığım zaman) Yanımda bir güzel olmalı Kahvaltımda mutlaka (mutlaka, mutlaka) Portakal suyu bulunmalı [Bölüm 2] En seksi blue jean'den Başkasını hiç giyemem ben (hiç giymem, giyemem ben) Ayağımda çizme, altımda Jeep (altımda Jeep) Her gün bir başka serüven [Nakarat] İpini kopartmış bir uçurtma gibi Süzülüyorum mavi göklerde Uçamaz oldum düşüyorum sensiz Rüzgârların attığı yere İpini kopartmış bir uçurtma gibi Süzülüyorum mavi göklerde Uçamaz oldum düşüyorum sensiz Rüzgârların attığı yere [Bölüm 3] Özgürlük benim göbek adım Heyecan olmalı hayatım Sen beni severken ben Aşkı hiç anlayamadım [Bölüm 4] Bir еsir kaplan gibi (kaplan gibi) Çıldırıyordum çaresiz Aşkın kafesini yıktım (yıktım, kafesini yıktım) Kaçtım ormanıma sеnsiz [Nakarat] İpini kopartmış bir uçurtma gibi Süzülüyorum mavi göklerde Uçamaz oldum düşüyorum sensiz Rüzgârların attığı yere İpini kopartmış bir uçurtma gibi Süzülüyorum mavi göklerde Uçamaz oldum düşüyorum sensiz Rüzgârların attığı yere İpini kopartmış bir uçurtma gibi Süzülüyorum mavi göklerde Uçamaz oldum düşüyorum sensiz Rüzgârların attığı yere İpini kopartmış bir uçurtma gibi Süzülüyorum mavi göklerde Uçamaz oldum düşüyorum sensiz Rüzgârların attığı yere *** Her sabah kalktığım zaman Yanımda bir güzel olmalı Kahvaltımda mutlaka Portakal suyu bulunmalı Her sabah kalktığım zaman Yanımda bir güzel olmalı Kahvaltımda mutlaka Portakal suyu bulunmalı Her sabah kalktığım zaman Sensiz kalktığım zaman

Yalnızca Sen Hiç bilmediğim yollarda Gider gibiyim Hiç görmediğim birini Sever gibiyim [Ön Nakarat] Soru sorma Anlama hâlimi Yalnız yanımda ol Korktuğumda [Nakarat] Bulsan beni o yalnız anlarımda Sarsan beni sımsıcak kollarında Yalnızca sen sevsen beni Bir daha sen kırmasan kalbimi [Bölüm 2] Sessiz bir yağmur Penceremde Rüzgârın sesi anlatır Her şeyi [Ön Nakarat] Sen sorma Bırak anlama hâlimi Yalnız yanımda ol Korktuğumda [Nakarat] Bulsan beni o yalnız anlarımda Sarsan beni sımsıcak kollarında Yalnızca sen sevsen beni Bir daha sen kırmasan kalbimi Bulsan beni o yalnız anlarımda Sarsan beni sımsıcak kollarında Yalnızca sen sevsen beni Bir daha sen kırmasan kalbimi Bulsan beni o yalnız anlarımda

Korumak İmkansız [Bölüm 1] Dinle bebeğim, beni dinle, gözlerime bakma öyle Sanma ki önemsizsin, sanma ki sevilmezsin Gel gör ki öyle bir dünya burası, sen bilemezsin Ne kadar derin seversen o kadar yaş dökersin [Ön Nakarat] Kaderin elinde rehin, tüm sevdiklerin Avuçlardan akıp gider güzellikler Öyle bir hayal ki sanki gördüklerin [Nakarat] Elde etmek zor, korumak imkansız Elde etmek zor, korumak [Bölüm 2] Alev alev yandığım, tutkuyla bağlandığım Canımdan çok sevdiğim güzеller, hani nerdelеr Yaşamın sarhoş rüzgârı eserken dört bir yanda Dostluklar ve sevgiler kuruyup gider bir sonbaharda [Ön Nakarat] Kaderin elinde rehin, tüm sevdiklerin Avuçlardan akıp gider güzellikler Öyle bir hayal ki sanki gördüklerin [Nakarat] Elde etmek zor, korumak imkansız Elde etmek zor, korumak imkansız Elde etmek zor, korumak imkansız [Enstrümantal ara] [Bölüm 3] Dinle bebeğim, beni dinle, gözlerime bakma öyle Sanma ki önemsizsin, sanma ki sevilmezsin Bilsen neler neler vardı sana söylemek istediğim Belki de günün birinde özgürce çıldırabilirim [Ön Nakarat] Kaderin elinde rehin, tüm sevdiklerin Avuçlardan akıp gider güzellikler Öyle bir hayal ki sanki gördüklerin [Nakarat] Elde etmek zor, korumak imkansız Elde etmek zor, korumak imkansız Elde etmek zor, korumak imkansız Elde etmek zor, korumak imkansız

Karnaval-2 Nereden çıktı bu karnaval [Enstrümantal ara] [Nakarat] Nereden çıktı bu karnaval [Enstrümantal ara] [Nakarat] Nereden çıktı bu karnaval [Enstrümantal ara] [Nakarat] Nereden çıktı bu karnaval [Enstrümantal çıkış]