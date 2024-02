Nezih Ünen

İpini kopartmış bir uçurtma gibi Süzülüyorum mavi göklerde Uçamaz oldum düşüyorum sensiz Rüzgârların attığı yere [Bölüm 1] Her sabah kalktığım zaman (kalktığım zaman) Yanımda bir güzel olmalı Kahvaltımda mutlaka (mutlaka, mutlaka) Portakal suyu bulunmalı [Bölüm 2] En seksi blue jean'den Başkasını hiç giyemem ben (hiç giymem, giyemem ben) Ayağımda çizme, altımda Jeep (altımda Jeep) Her gün bir başka serüven [Nakarat] İpini kopartmış bir uçurtma gibi Süzülüyorum mavi göklerde Uçamaz oldum düşüyorum sensiz Rüzgârların attığı yere İpini kopartmış bir uçurtma gibi Süzülüyorum mavi göklerde Uçamaz oldum düşüyorum sensiz Rüzgârların attığı yere [Bölüm 3] Özgürlük benim göbek adım Heyecan olmalı hayatım Sen beni severken ben Aşkı hiç anlayamadım [Bölüm 4] Bir еsir kaplan gibi (kaplan gibi) Çıldırıyordum çaresiz Aşkın kafesini yıktım (yıktım, kafesini yıktım) Kaçtım ormanıma sеnsiz [Nakarat] İpini kopartmış bir uçurtma gibi Süzülüyorum mavi göklerde Uçamaz oldum düşüyorum sensiz Rüzgârların attığı yere İpini kopartmış bir uçurtma gibi Süzülüyorum mavi göklerde Uçamaz oldum düşüyorum sensiz Rüzgârların attığı yere İpini kopartmış bir uçurtma gibi Süzülüyorum mavi göklerde Uçamaz oldum düşüyorum sensiz Rüzgârların attığı yere İpini kopartmış bir uçurtma gibi Süzülüyorum mavi göklerde Uçamaz oldum düşüyorum sensiz Rüzgârların attığı yere *** Her sabah kalktığım zaman Yanımda bir güzel olmalı Kahvaltımda mutlaka Portakal suyu bulunmalı Her sabah kalktığım zaman Yanımda bir güzel olmalı Kahvaltımda mutlaka Portakal suyu bulunmalı Her sabah kalktığım zaman Sensiz kalktığım zaman