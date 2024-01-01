Bu Aşk Bir Bahri Ummandır Şarkı Sözleri
Nezih Uzel Bu Aşk Bir Bahri Ummandır şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nezih Uzel Bu Aşk Bir Bahri Ummandır şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Aşk Bir Bahri Ummandır sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nezih Uzel
Bu Aşk Bir Bahri Ummandır
Tüm Şarkıları
-
Bu aşk bir bahr-i ummandır
Bu aşk bir bahr-i ummandır
Buna hadd-ü kenar olmaz
Buna hadd-ü kenar olmaz
Bu aşk bir bahr-i ummandır
Bu aşk bir bahr-i ummandır
Buna hadd-ü kenar olmaz
Buna hadd-ü kenar olmaz
Delilim sırr-ı Kur'andır
Delilim sırr-ı Kur'andır
Bunu bilende ar olmaz
Bunu bilende ar olmaz
Salatullah selamullah
Salatullah selamullah
Aleyke ya Resulullah
Aleyke ya Habiballah
Süregeldik ezeliden
Süregeldik ezeliden
Pirim Muhammed Ali'den
Pirim Muhammed Ali'den
Şerab-ı la-yezeliden
Şerab-ı la-yezeliden
İçenlerde humar olmaz
İçenlerde humar olmaz
Salatullah selamullah
Salatullah selamullah
Aleyke ya Resulullah
Aleyke ya Habiballah
Derviş olan kişiler deli olan olur
Aşk nedir, bilmeyenler ana gülegan olur
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman ana gülegan olur
Gülme sakın sen ana
İyi değildir sana
Kişi neye gülerse
Başa gelegan olur
Ah, bu aşkın seni
Aman aman, aman
Bu aşkın seni her kime uğrar ise
Dünu'l-kusunulmaz, benzi solan olur
Bir kişi aşık olsa, aşk deryasına dalsa
Ol deryanın dibinde gevher bulan olur
Seyfullâh sözünde mesttir
Seyfullâh sözünde mesttir
Şeyhinden aldığı desttir
Yârinden aldığı desttir
Divâneler kalem nîst'dir
Divâneler kalem kalem nîst'dir
Ne söylese kınar olmaz
Ne söylese kınar olmaz
Salatullah selamullah
Salatullah selamullah
Aleyke ya Resulullah
Aleyke ya Habiballah