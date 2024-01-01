Nezih Uzel

Bu aşk bir bahr-i ummandır Bu aşk bir bahr-i ummandır Buna hadd-ü kenar olmaz Buna hadd-ü kenar olmaz Bu aşk bir bahr-i ummandır Bu aşk bir bahr-i ummandır Buna hadd-ü kenar olmaz Buna hadd-ü kenar olmaz Delilim sırr-ı Kur'andır Delilim sırr-ı Kur'andır Bunu bilende ar olmaz Bunu bilende ar olmaz Salatullah selamullah Salatullah selamullah Aleyke ya Resulullah Aleyke ya Habiballah Süregeldik ezeliden Süregeldik ezeliden Pirim Muhammed Ali'den Pirim Muhammed Ali'den Şerab-ı la-yezeliden Şerab-ı la-yezeliden İçenlerde humar olmaz İçenlerde humar olmaz Salatullah selamullah Salatullah selamullah Aleyke ya Resulullah Aleyke ya Habiballah Derviş olan kişiler deli olan olur Aşk nedir, bilmeyenler ana gülegan olur Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman ana gülegan olur Gülme sakın sen ana İyi değildir sana Kişi neye gülerse Başa gelegan olur Ah, bu aşkın seni Aman aman, aman Bu aşkın seni her kime uğrar ise Dünu'l-kusunulmaz, benzi solan olur Bir kişi aşık olsa, aşk deryasına dalsa Ol deryanın dibinde gevher bulan olur Seyfullâh sözünde mesttir Seyfullâh sözünde mesttir Şeyhinden aldığı desttir Yârinden aldığı desttir Divâneler kalem nîst'dir Divâneler kalem kalem nîst'dir Ne söylese kınar olmaz Ne söylese kınar olmaz Salatullah selamullah Salatullah selamullah Aleyke ya Resulullah Aleyke ya Habiballah