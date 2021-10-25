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7/24 Dinle Nezih Uzel
Nezih Uzel

Nezih Uzel

10 Parça | 50:09

Mevlevi kültürü ile ilgilenen Nezih Uzel tasavvuf müzisyenliği yaptı. İşte Nezih Uzel'in kalbe dokunan dini müziklerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nihavend Nefes

Nezih Uzel 05:31
02

Zahid Gel Gör Halimizi

Nezih Uzel 02:48
03

Taksim Makam Usak

Nezih Uzel 04:23
04

Noldu Bu Gönlüm

Nezih Uzel 04:09
05

Hakk Bir Gönül Verdi Bana

Nezih Uzel 03:47
06

Gönlümüz Her An Sendedir Ya Rab

Nezih Uzel 03:32
07

Aşk Bezirgani

Nezih Uzel 02:09
08

Server-i Ser Bülendimiz

Nezih Uzel 04:42
09

Uyur İdik Uyardılar

Nezih Uzel 05:20
10

Bu Aşk Bir Bahri Ummandır

Nezih Uzel 13:48

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KAPAT
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