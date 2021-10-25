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7/24 Dinle
Nezih Uzel
Nezih Uzel
10 Parça | 50:09
Mevlevi kültürü ile ilgilenen Nezih Uzel tasavvuf müzisyenliği yaptı. İşte Nezih Uzel'in kalbe dokunan dini müziklerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Nihavend Nefes
Nezih Uzel
05:31
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02
Zahid Gel Gör Halimizi
Nezih Uzel
02:48
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03
Taksim Makam Usak
Nezih Uzel
04:23
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04
Noldu Bu Gönlüm
Nezih Uzel
04:09
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05
Hakk Bir Gönül Verdi Bana
Nezih Uzel
03:47
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06
Gönlümüz Her An Sendedir Ya Rab
Nezih Uzel
03:32
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07
Aşk Bezirgani
Nezih Uzel
02:09
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08
Server-i Ser Bülendimiz
Nezih Uzel
04:42
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09
Uyur İdik Uyardılar
Nezih Uzel
05:20
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10
Bu Aşk Bir Bahri Ummandır
Nezih Uzel
13:48
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