Hakk Bir Gönül Verdi Bana Şarkı Sözleri
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Nezih Uzel
Hakk Bir Gönül Verdi Bana
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Hak bir gönül verdi bana
Ha demeden hayran olur
Bir dem gelir, şâdân olur
Bir dem gelir, giryan olur
Bir dem sanasın kış gibi
Şol zemheri olmuş gibi
Bir dem beşaretten doğar
Hoş bağ ile bostan olur, hey-ey hey
Hoş bağ ile bostan olur, dost
Bir dem gelir söyleyemez
Bir sözü şerh eyleyemez
Bir dem dilinden dür döker
Dertlilere derman olur
Bir dem çıkar arş üzere
Bir dem iner tahtes-serâ
Bir dem sanasın katredir
Bir dem taşar, ummân olur hey-ey hey
Bir dem taşar, ummân olur, dost
Allah hay, Allah hay, Allah hay
Allah hay, Allah hay, Allah hay
Allah hay, Allah hay, Allah hay
Allah hay, Allah hay, Allah hay
Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay
Bir dem gelir İsa gibi
Ölmüşleri diri kılar
Bir dem girer kibr evine
Firavun ile Haman olur
Bir dem döner Cebrail'e
Rahmet saçar her mahfile
Bir dem gelir, gümrah olur
Miskin Yunus hayran olur hey-ey hey
Miskin Yunus hayran olur dost