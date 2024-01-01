Nezih Uzel

Hak bir gönül verdi bana Ha demeden hayran olur Bir dem gelir, şâdân olur Bir dem gelir, giryan olur Bir dem sanasın kış gibi Şol zemheri olmuş gibi Bir dem beşaretten doğar Hoş bağ ile bostan olur, hey-ey hey Hoş bağ ile bostan olur, dost Bir dem gelir söyleyemez Bir sözü şerh eyleyemez Bir dem dilinden dür döker Dertlilere derman olur Bir dem çıkar arş üzere Bir dem iner tahtes-serâ Bir dem sanasın katredir Bir dem taşar, ummân olur hey-ey hey Bir dem taşar, ummân olur, dost Allah hay, Allah hay, Allah hay Allah hay, Allah hay, Allah hay Allah hay, Allah hay, Allah hay Allah hay, Allah hay, Allah hay Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay Bir dem gelir İsa gibi Ölmüşleri diri kılar Bir dem girer kibr evine Firavun ile Haman olur Bir dem döner Cebrail'e Rahmet saçar her mahfile Bir dem gelir, gümrah olur Miskin Yunus hayran olur hey-ey hey Miskin Yunus hayran olur dost