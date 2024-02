Nezih Uzel

Anlayamadım neyi istediğinde saklayıp vermedim Ben senin için akıl almaz ne duygular besledim Ne sevmekten ne de verdiğim sözden Ettiğim yeminden hiç vazgeçmedim *** Anlatamadım sana kendimi kahreden sevgimi Ben senin için dile düşmüş ne şarkılar söyledim Aşkımız için yazdığım bin bir şiirden Çizdiğim resimden vazgeçmedim *** Ama sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Anlatamadım sana kendimi kahreden sevgimi Ben senin için dile düşmüş ne şarkılar söyledim Aşkımız için yazdığım bin bir şiirden Çizdiğim resimden vazgeçmedim *** Ama sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Aşkımın son hanesi Sana ömrümün son çağrısı Dön gel gülüm yok çaresi Deli kalbimin tek ağrısı *** Aşkımın son hanesi Sana ömrümün son çağrısı Dön gel gülüm yok çaresi Deli kalbimin tek ağrısı *** Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin