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Ses ve Ayrılık Şarkı Sözleri

Nezih Uzel Ses ve Ayrılık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nezih Uzel Ses ve Ayrılık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ses ve Ayrılık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nezih Uzel

Nezih Uzel

Ses ve Ayrılık

  • Noldu Bu Gönlüm

  • Anlayamadım

  • Bahane

  • Canım Remix

  • Kal De

  • Olmadı

  • Sen Gidince

  • Sevdanın Rengi

  • Tomurcuk

  • Yanıma Gel

  • Canım

  • Sen gidince

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