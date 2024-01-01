Bil ki sen sihirli güzel gözlerinle Ruhumu okşayan tatlı sözlerinle Bitmeyen bir ızdırap yarattın gönlümde Unutamam bu hicranı ömrümde Hülyanla dolu bak her şey mehtap deniz Geceler yıldızlar sanki hepsi senden birer iz Aşkın bir serap sevgin bir masal oldu Atılmış bir gonca gibi ruhum sararıp soldu Ateşli dudakların yalnız benimdi Titreyen kalbimin en güzel yeri senindi En son hatıran ilk günün sevinci Kirpiklerinden yanağıma düşen küçük bir inci