İstanbul'un Hanımları Şarkı Sözleri
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Nezihe
İstanbul'un Hanımları
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Bil ki sen sihirli güzel gözlerinle
Ruhumu okşayan tatlı sözlerinle
Bitmeyen bir ızdırap yarattın gönlümde
Unutamam bu hicranı ömrümde
Hülyanla dolu bak her şey mehtap deniz
Geceler yıldızlar sanki hepsi senden birer iz
Aşkın bir serap sevgin bir masal oldu
Atılmış bir gonca gibi ruhum sararıp soldu
Ateşli dudakların yalnız benimdi
Titreyen kalbimin en güzel yeri senindi
En son hatıran ilk günün sevinci
Kirpiklerinden yanağıma düşen küçük bir inci
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Bağlamamın düğümü
İsterler öldüğümü
Sağ yanım yastık ister
Sol yanım sevdiğimi
Bağlamamın telleri
Açıldı mı yaylaların güllere
Türkmen kızı kınalar yakmış eline
Altın kemer yakışıyor beline
Yaylaya gidesice
Gülleri solasıca
Ne yaman güzel imiş
Allah'tan bulasıca
Bağlamamın telleri
Açıldı mı yaylaların güllere
Türkmen kızı kınalar yakmış eline
Altın kemer yakışıyor beline
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Ek Dörtlük
Yayla yolu yar yolu
Kolunda testi dolu
Testi kulpun kırılsın
Yoruldu yarin kolu
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Beni unutma ki sana yanmışım
Cefaya katlanmış, zehre kanmışım
Anladım nihayet, ben aldanmışım
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Eminem'in babası çikolata almış
Eminem yemeden bayılmış
Amansın Eminem, yamansın Eminem
Akşama gel bizde kalalım
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Eminem'in babası karyola almış
Eminem yatmadan bayılmış
Amansın Eminem, yamansın Eminem
Akşama gel bizde kalalım
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Panayıra gidelim, masaları satalım
Emineye bir çorap alalım
Amansın Eminem, yamansın Eminem
Akşama gel bizde kalalım
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