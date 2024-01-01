Nickelback

-
One more depending on a prayer
And we all look away
People pretending everywhere
It's just another day
***
There's bullets flying through the air
And they still carry on
We watch it happen over there
And then just turn it off
***
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
We must stand together
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
There's no giving in
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
Hand in hand forever
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
That's when we all win [Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
That's, that's, that's when we all win
That's, that's, that's when we all win
***
They tell us everything's alright
And we just go along
How can we fall asleep at night
When something's clearly wrong
***
When we could feed a starving world
With what we throw away
But all we serve are empty words
That always taste the same
***
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
We must stand together
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
There's no giving in
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
Hand in hand forever
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
That's when we all win
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
That's, that's, that's when we all win
That's, that's, that's when we all win
***
The right thing to guide us
Is right here inside us
No one can divide us
When the Light is leading on
But just like a heartbeat
The drumbeat carries on…
***
And the drumbeat carries on…
***
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
We must stand together
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
There's no getting even
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
Hand in hand forever
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
That's when we all win
[Hey, yeah, yeah, hey, yeah…]
That's, that's, that's when we all win
That's, that's, that's when we all win
-
Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimiz de
O yuvasız çalıkuşu
Bense kafeste kanarya
***
O dolaşmış daldan dala
Savurmuş yüreğini
Ben bölmüşüm yüreğimi
Başkaldıran dizelere
***
Aramakmış oysa sevmek
Özlemekmiş oysa sevmek
Bulup bulup yitirmekmiş
Düşsel bir oyuncağı
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Sevmek diye bir şey varmış
Sevmek diye bir şey yokmuş
***
Acı çektim günlerce
Acı çektim susarak
Şu kısacık konuklukta
Deprem kargaşasında
***
Yaşadım birkaç bin yıl
Acılara tutunarak
Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimiz de
***
Aramakmış oysa sevmek
Özlemekmiş oysa sevmek
Bulup bulup yitirmekmiş
Düşsel bir oyuncağı
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Sevmek diye bir şey varmış
Sevmek diye bir şey yokmuş
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Sevmek diye bir şey varmış
Sevmek diye bir şey yokmuş
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Sevmek diye bir şey varmış
Sevmek diye bir şey yokmuş
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Sevmek diye bir şey varmış
Sevmek diye bir şey yokmuş
-
Sabahın yedisi okulumdayım
Yine yarışıyoruz birbirimizle
Mutsuzuz biliyoruz
Peki buna alışmak neden
Alışmak neden
Geç olmadan güç olmadan
Çözüm istiyorum çözüm
İş işten geçmeden bu dünyadan göçmeden
Ben ölmeden
Ben ölmeden
Her şey kendine kilitlenmiş
Aç kurtlar gibi acılarımız
Hey hocam sende gelme bu gün derslere
Anlamıyom
Geç olmadan güç olmadan
Çözüm istiyorum çözüm
İş işten geçmeden bu dünyadan göçmeden
Ben ölmeden
Ben ölmeden
-
Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim
Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver
Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim
Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider
***
Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim
Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver
Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim
Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider
***
Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir
Solarken o günlerde çocuklar ve askerler
Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner
Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir
***
Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim
Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver
Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim
Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider
***
Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim
Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver
Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim
Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider
***
Yan yana uzanırdık ve ıslaktı çimenler
Ne kadar güzeldin sen, nasıl eşsiz bir yazdı
Bunu anlattılar hep yani biten bir aşkı
Geçerken bu dünyadan bütün ölü şairler
***
Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim
Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver
Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim
Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider
***
Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim
Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver
Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim
Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider
***
Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider
Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider
-
Tozlu yollarına düştüm de geldim
Haramiler kesmiş suyun başını
Yollarım bacını verdim de geldim
Bilmem kim saracak yaralarımı
***
Kendime kastım Ali
Dağlara küstüm Ali
Dar günde dostum Ali
Kınama hallarımı
Bağlama ellerimi
Açık et yollarımı
***
Kendime kastım Ali
Dağlara küstüm Ali
Dar günde dostum Ali
Kınama hallarımı
Bağlama ellerimi
Açık et yollarımı
***
Zalimin elinden kapına geldim
Kan gölü içinde bunaldım kaldım
Yetiş ya erenler imdada geldim
Bilmem kim silecek gözüm yaşını
***
Kendime kastım Ali
Dağlara küstüm Ali
Dar günde dostum Ali
Kınama hallarımı
Bağlama ellerimi
Açık et yollarımı
***
Kendime kastım Ali
Dağlara küstüm Ali
Dar günde dostum Ali
Kınama hallarımı
Bağlama ellerimi
Açık et yollarımı
***
Kendime kastım Ali
Dağlara küstüm Ali
Dar günde dostum Ali
Kınama hallarımı
Bağlama ellerimi
Ali, Ali
***
Kendime kastım Ali
Dağlara küstüm Ali
Dar günde dostum Ali
Kınama hallarımı
Bağlama ellerimi
Açık et yollarımı
***
Kendime kastım Ali
Dağlara küstüm Ali
Dar günde dostum Ali
-
Diyorlar ki bazen gözlerinden
Deliler doluşmuş bakıyor birer birer
Delilerden sen anlarsın
Konuş onlarla nasıl muhtacım buna
***
Diyorsun ki bazen geceler boyu
Sayıklarmışım onları birer birer
Düşlerden sen anlarsın
Konuş onlarla nasıl muhtacım sana
***
Bir gece ansızın gel yine
Elinde mor çiçeklerle
Tazelikle gel yine
Bin bir güzel hikayeyle
***
Bir gece ansızın gel yine
Elinde mor çiçeklerle
Tazelikle gel yine
Bin bir güzel hikayeyle
***
Diyorlar ki bazen gözlerinden
Deliler doluşmuş bakıyor birer birer
Delilerden sen anlarsın
Konuş onlarla nasıl muhtacım buna
***
Bir gece ansızın gel yine
Elinde mor çiçeklerle
Tazelikle gel yine
Bin bir güzel hikayeyle
***
Bir gece ansızın gel yine
Elinde mor çiçeklerle
Tazelikle gel yine
Bin bir güzel hikayeyle
***
Bir gece ansızın gel yine
Elinde mor çiçeklerle
Tazelikle gel yine
Bin bir güzel hikayeyle
***
Bir gece ansızın gel yine
Elinde mor çiçeklerle
Tazelikle gel yine
Bin bir güzel hikayeyle
-
Yeni bir dünya kurdum kendime
Sana tutkum sönmedi aşkım
Yaşıyorum zannettim, rüyalar içindeyim
Gerçek dünyamı kaybettim
***
Varlığım yolundan gelip geçer
Kavuşmalar yalınlaşır ama sen değişmezsin
Zaman renklere girer ama sen hep mavisin
Adını andıkça büyür sesim
***
Sen deliveren beyaz bebek
Yasemin kokusunda terk edenlerden
Sen deliveren beyaz bebek
Yasemin kokusunda terk edenlerden
Güneşimi çalıp da gidenlerden
***
Ellerim sana uzar, tenim yanar
Erir yüreğim ama hep seni bekler
Yollarım sabahlar yürümekten
Ama hep uzak mesafeler
***
Sen deliveren beyaz bebek
Yasemin kokusunda terk edenlerden
Sen deliveren beyaz bebek
Yasemin kokusunda terk edenlerden
Güneşimi çalıp da gidenlerden
***
Sen deliveren beyaz bebek
Yasemin kokusunda terk edenlerden
Sen deliveren beyaz bebek
Yasemin kokusunda terk edenlerden
Güneşimi çalıp da gidenlerden
-
Dillirgadan gece geçtim suyunda içtim
Badem gözlü bir yâr sevdim kendimden geçtim
***
Dillirgadan gece geçtim suyunda içtim
Badem gözlü bir yâr sevdim kendimden geçtim
***
Dilligranın tepeleri denize bakar
Köy kızları saçlarına çiçekler takar
***
Dilligranın tepeleri denize bakar
Köy kızları saçlarına çiçekler takar
***
Çilek yüzlü bir yârimsin nazlı bir yârsın
Mavi dalgalar boyunca sen uzanırsın
***
Çilek yüzlü bir yârimsin nazlı bir yârsın
Mavi dalgalar boyunca sen uzanırsın
-
Ne sevenim var ne de soranım
Öyle yalnızım ki
Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok
Öyle dertliyim ki
***
Bana kaderimin bir oyunu mu bu?
Aldı sevdiğimi, verdi zulümü
Dünyaya doymadan göçüp gideceğim
Yoksa yaşamanın kanunu mu bu?
***
Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu?
Of
Bu yalnızlık, bu dert
***
Bekleyeceğim, bekleyeceğim
Geri dönmese bile
Alıştım kaderin zulmüne artık
Bana gülmese bile
***
Bana kaderimin bir oyunu mu bu?
Aldı sevdiğimi, verdi zulümü
Dünyaya doymadan göçüp gideceğim
Yoksa yaşamanın kanunu mu bu?
***
Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu?
Of
Bu yalnızlık, bu dert
-
Sen gidince
Buralardan sesizce
Buralar gitmis pesinden gizlice
Bazen bir his ya da kacis
Tenin hala tenimde
Gunumdun dusum oldun
Kurtar beni
***
Sen dun gidince
Buralardan sesizce
Bedenim cikmis icinde gizlice
Bir aldanis ya da kacis
Tenim hala tenimde
Gunumdun dusum oldun
Kurtar beni
***
Kitaplarim gitti pesimden
Sonra kahramalnlarim
Cocuklugum kaybolu verdi
Nerdeler?
Oyuncaklarim oyuncaklarim
***
Ismini tadamadim hic bir yerde
Zamansiz hallerdeyim
Söyle nerdeyim nerde?
Dusler icinde dusler içinde
***
Sen gidince buralardan sesizce
Buralar gitmis pesinde gizlice
Bir aldanis ya da kacis
Tenin hala teninde
Dunumdun dusum oldun
Kurtar beni
***
Kurtar, kurtar beni, kurtar, kurtar, kurtar beni, kurtar, kurtar....
-
Soranlara unuttum diyorum
Adı neydi hatırlamıyorum
Ben artık sevmiyorum
Yalan
Ama öyle demiyor içim
Susmuyor susmuyor kalbim
Hala deli divaneyim
***
Soranlara unuttum diyorum
Adı neydi hatırlamıyorum
Ben artık sevmiyorum
Yalan
Ama öyle demiyor içim
Susmuyor susmuyor kalbim
Hala deli divaneyim
***
Nereye gitsem ne yapsam her şeyde sen
Güzelde ve çirkinde
Güzelde sevgin var insafsız
Çirkinde koyup gidişin
Sevmiyorum deyişin of
***
Soranlara unuttum diyorum
Adı neydi hatırlamıyorum
Ben artık sevmiyorum
Yalan
Ama öyle demiyor içim
Susmuyor susmuyor kalbim
Hala deli divaneyim
***
Soranlara unuttum diyorum
Adı neydi hatırlamıyorum
Ben artık sevmiyorum
Yalan
Ama öyle demiyor içim
Susmuyor susmuyor kalbim
Hala deli divaneyim of
***
Soranlara unuttum diyorum
Adı neydi hatırlamıyorum
Ben artık sevmiyorum
Yalan
Ama öyle demiyor içim
Susmuyor susmuyor kalbim
Hala deli divaneyim
Hala deli divaneyim
-
Haber saldım dört bir yana
Karanfiller susuz kalmış
Muhabette dost aradım
Bu şehri periler sarmış
***
Haber saldım dörtbir yana
Karanfiller susuz kalmış
Muhabette dost aradım
Bu şehri periler sarmış
***
Bitip tükenmez sigaram
Ciğerim nefessiz kalmış
Herşey yalan olsa bile
En güzel aşk zor olanmış
***
Bitip tükenmez sigaram
Ciğerim nefessiz kalmış
Herşey yalan olsa bile
En güzel aşk zor olanmış
Herşey yalan olsa bile
En güzel aşk zor olanmış
***
Söyle bana güzel kadın
Herşey yerli yerindemi
Bırakıp gittiğim gibi
Deniz mavi gök yeşil mi
***
Söyle bana güzel kadın
Herşey yerli yerindemi
Bırakıp gittiğim gibi
Deniz mavi gök yeşil mi
***
Bitip tükenmez sigaram
Ciğerim nefessiz kalmış
Herşey yalan olsa bile
En güzel aşk zor olanmış
***
Bitip tükenmez sigaram
Ciğerim nefessiz kalmış
Herşey yalan olsa bile
En güzel aşk zor olanmış
Herşey yalan olsa bile
En güzel aşk zor olanmış
***
Herşey yalan olsa bile
En güzel aşk zor olanmış
Herşey yalan olsa bile
En güzel aşk zor olanmış
-