Nicolas Jaar

And I Say Şarkı Sözleri
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7 in the morning got a wake up look like my name
I have a bath and oil my skin, my hair done like a lions mane.
My corsets laced up nice and tight.
Diamonds pearls they feel all right.
But, when I see you standing there
The evening sun upon your hair
Covered up with garden dirt
With just one glance you tear my skirt
And I say...