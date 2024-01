Nicolas Jaar

Te acordaste de mí cuando viste ese tío Y fue esa noche así cuando él no me dijo *** Y ahora no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de nada *** Pero eso sí que sé, que sé, que sé, que no es él Es el bandido, bandido, bandido del amor Es el bandido, bandido del amor Es el bandido, bandido del amor, es el bandido *** Fue una noche así, con el bandido (x2) *** De Perú a Paraguay, el bandido De Colombia a Brasil con el bandido *** Bandido del amor, el bandio del amor (x2) *** Fue una noche, conocí Que te conocí con el bandido Una noche conocí, como me vi contigo, el Amigo