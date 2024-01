Nicolas Jaar

Un día De ventana abierta Mi vecino vino a verme Estaba lleno de desilusión Me miró en los ojos Y me dijo *** Ya dijimos no Pero el sí está en todo Lo de adentro y de afuera Lo de lejos y de cerca Lo que todos hemos visto Y lo que ni siquiera dicen Ya dijimos no *** Y fue ese día Que yo me vi A mí mismo En veinte años *** Y nada cambia No nada cambia Y nada cambia No nada cambia Por estos lados *** No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar A pasar *** A pasar *** A pasar *** A pasar *** A pasar *** A pasar *** A pasar *** Ya dijimos no Pero el sí está en todo *** Lo de adentro y de afuera Lo de lejos y de cerca Lo que todos hemos visto Y lo que ni siquiera dicen *** Ya dijimos no Pero el sí está en todo Todo lo que hay *** No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar *** No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar A pasar *** A pasar *** Quédate contra el muro Ponte contra el muro Anda para allá y cuenta otro El que a ti te guste, cuenta un cuento lindo *** Había una vez un peque pajarito que estaba volando Y ahí, había un, un, un Un señor con una pistola muy grande, así