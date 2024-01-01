Nicolas Jaar

No Un día De ventana abierta Mi vecino vino a verme Estaba lleno de desilusión Me miró en los ojos Y me dijo *** Ya dijimos no Pero el sí está en todo Lo de adentro y de afuera Lo de lejos y de cerca Lo que todos hemos visto Y lo que ni siquiera dicen Ya dijimos no *** Y fue ese día Que yo me vi A mí mismo En veinte años *** Y nada cambia No nada cambia Y nada cambia No nada cambia Por estos lados *** No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar A pasar *** A pasar *** A pasar *** A pasar *** A pasar *** A pasar *** A pasar *** Ya dijimos no Pero el sí está en todo *** Lo de adentro y de afuera Lo de lejos y de cerca Lo que todos hemos visto Y lo que ni siquiera dicen *** Ya dijimos no Pero el sí está en todo Todo lo que hay *** No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar *** No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar A pasar *** A pasar *** Quédate contra el muro Ponte contra el muro Anda para allá y cuenta otro El que a ti te guste, cuenta un cuento lindo *** Había una vez un peque pajarito que estaba volando Y ahí, había un, un, un Un señor con una pistola muy grande, así

Gölge O bir masalmış, biri anlatmış Bir gün varmış, bir gün yokmuş Ne fark eder yarıda kalmış Tadı damakta acı da olsa *** Korkmam kara gün kararıp kalmaz Bir yolunu buluruz güzel ince Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge *** O bir masalmış, biri anlatmış Bir gün varmış, bir gün yokmuş Ne fark eder yarıda kalmış Tadı damakta acı da olsa *** Korkmam kara gün kararıp kalmaz Bir yolunu buluruz güzel ince Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge Işığından ne hayır gördük ki Etmesin üstüme gölge, gölge, gölge

Pırlanta Sadece sen mi kurnazsın Yalanına çocuklar inansın Bende ne noksan ne eksilen var Seni yüzde doksan etkileyen var *** Tercihine saygı duyacaktım Efendi efendi susacaktım Ne zaman ki gerçeği öğrendim Gülmekten ölecektim *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Sadece sen mi kurnazsın Yalanına çocuklar inansın Bende ne noksan ne eksilen var Seni yüzde doksan etkileyen var *** Tercihine saygı duyacaktım Efendi efendi susacaktım Ne zaman ki gerçeği öğrendim Gülmekten ölecektim *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı *** Özgüveni tavan eksik afili Avucuna almış seni besbelli Şirazeni kaydırmış temelli Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı

Çalkala Eller havaya Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola *** Çalkala çalkala *** Cadı kazanına fırlat Her şeyi bir bir yak Asabi hâllere gerek yok, ah *** Gece yine canlı mı canlı Uçuyor herkes heyecanlı Acele etmiyor kimse Çıkmak yok kapı kapalı *** Bir o yana bir bu yana yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını İnadına inadına inadına Düşmez yükselttin bak nabzımı *** Bir ileri iki geri yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını Sularıma sularıma kor gibi düştün Yükselttin bak nabzımı *** Çalkala çalkala *** Kimse bilmez huyunu suyunu Dans et görelim boyunu posunu Dans zaten bir aşk oyunu ahh *** Gece yine canlı mı canlı Uçuyor herkes heyecanlı Acele etmiyor kimse Çıkmak yok kapı kapalı *** Bir o yana bir bu yana yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını İnadına inadına inadına Düşmez yükselttin bak nabzımı *** Bir ileri iki geri yürü hadi Göster bana o eşsiz dansını Sularıma sularıma kor gibi düştün Yükselttin bak nabzımı *** Çalkala çalkala *** Eller havaya Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola *** Eller havaya Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola *** Çalkala çalkala Bir sağa, bir sola Çalkala çalkala