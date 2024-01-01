Gönül Telimizi Titretenler Şarkı Sözleri
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Nigar Uluerer
Gönül Telimizi Titretenler
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Bir ihtimâl daha var, o da ölmek mi dersin
Söyle canım, ne dersin
Bir ihtimâl daha var, o da ölmek mi dersin
Söyle canım, ne dersin
***
Vuslatın başka âlem, sen bir ömre bedelsin, sen bir ömre bedelsin
Vuslatın başka âlem, sen bir ömre bedelsin, sen bir ömre bedelsin
Sükût etme nazlı yâr, beni Mecnun edersin, beni Mecnun edersin
Vuslatın başka âlem, sen bir ömre bedelsin, sen bir ömre bedelsin
Vuslatın başka âlem, sen bir ömre bedelsin, sen bir ömre bedelsin
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Ahhh ahhh
Ahhh ahhh
**
Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer
Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
**
Nice revnaklı şehirler görünür dünyada
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
Yaşamışdır derim en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
**
Ahhh, ahhh, ahhh
Ahhh, ahhh, ahhh
**
Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul
Aziz ıstanbul
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Kapın her çalındıkça
O mudur diyeceksin
O mudur diyeceksin
Kapın her çalındıkça
O mudur diyeceksin
O mudur diyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Hele bir yalnız kal da
Nasılmış göreceksin
Nasılmış göreceksin
Hele bir yalnız kal da
Nasılmış göreceksin
Nasılmış göreceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
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Görmedim ömrümün asude geçen bir demini
Çekerim hep bu siyah gözlerinin matemini
Hasretiyle inlediğim çekti benden elini
Çekerim hep o siyah gözlerin matemini
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Dilşad olacak diye kaç yıl avuttu felek
Dilşad olacak diye kaç yıl avuttu felek
Saçıma karlar yağmış boşuna yaz beklemek
(Saçıma karlar yağmış boşuna yaz beklemek)
*
Ne bülbül dile geldi ne de açtı bir çiçek
(Saçıma karlar yağmış boşuna yaz beklemek)
Saçıma karlar yağmış boşuna yaz beklemek
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Haleli gözlerin hayale döndü
Aşkımın ateşi melale döndü
Gönlümde hüzün var yaklaştı akşam
Ömrümün güneşi zevale döndü
***
Hayalsiz bir ömür durgun bir gölmüş
Sevdasız bir hayat susuz bir çölmüş
Sevmek sevilmekmiş cihanın zevki
Ra'şesiz bir ömür farz et ki ölmüş