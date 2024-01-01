Nigar Uluerer

Gümüş Gerdanlık Sevdiğimi aldılar Kanadımı kırdılar Bir ceylan gibi beni Can evimden vurdular *** İçimde bir acı var Yanıyor ılık ılık Ondan bana hatıra Kaldı gümüş gerdanlık *** Bu sevginin ardından Yemin ettim kin tuttum Bakmayın gözlerime Sevmesini unuttum

Feride İsmin ne dedi, söyleyiverdim Feride, Feride Aşkınla yanıp çılgına döndüm Feride, Feride *** Birden ona ben kalbimi verdim Feride, Feride Bittim eridim, mum gibi söndüm Feride, Feride *** Keşke adımı bilmez olaydım Feride, Feride Göz yaşlarımı silmez olaydım Feride, Feride *** Bir şey içime sinmiyor Dert üstüne dert binmiyor Kimse acımı bilmiyor Aşkın ateşi dinmiyor Feride, Feride *** İsmin ne dedi, söyleyiverdim Feride, Feride Aşkınla yanıp çılgına döndüm Feride, Feride *** Birden ona ben kalbimi verdim Feride, Feride Bittim eridim, mum gibi söndüm Feride, Feride *** Keşke adımı bilmez olaydım Feride, Feride Göz yaşlarımı silmez olaydım Feride, Feride *** Bir şey içime sinmiyor Dert üstüne dert binmiyor Kimse acımı bilmiyor Aşkın ateşi dinmiyor Feride, Feride *** Feride, Feride

Kulakların Çınlasın Seni andım bu gece Kulakların çınlasın Şimdi dargınım seninle İnan sen herkesten başkasın Belki bana çok uzaktasın Belki de çok yakınsın Şimdi dargınız seninle İnan sen herkesten başkasın Seni benim kadar Hiç kimse sevmeyecek Seni benden beni senden Başka hiç kimse bilmeyecek Öyle bir bilmece ki bu aşk Hiç kimse çözmeyecek Beni senden seni benden Başka hiç kimse bilmeyecek Kulakların çınlasın

Hayat mı Bu Bir gün olsun gülmedi talih benim yüzüme Sevdiğimden ayrıldım dünya zindan gözüme Kimse çare bulamaz gözlerimin yaşına Bu çektiğim çileler düşmanların başına Yaşamak mı hayat mı bu Allahım hiç şansım yok mu Yaşamak mı hayat mı bu Benim aşkta şansım yok mu Öyle dertliyim ki ben kimse bir gün çekemez Yaşamakmış ölmekmiş benim için farketmez Bir gün olsun gülmedi talih benim yüzüme Sevdiğimden ayrıldım dünya zindan gözüme Yaşamak mı hayat mı bu Allahım hiç şansım yok mu Yaşamak mı hayat mı bu Benim aşkta şansım yok mu