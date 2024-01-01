Niğde Türküleri

Razıyım Şarkı Sözleri
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Çekin Halay Düzülsün Ellerin Yari,
Sürmeli Gözler Süzülsün Ömrümün Varı,
Halaya Girmeyenin Ellerin Yari,
Vurun Boynu Üzülsün Ömrümün Varı.
***
Bindim Kerpiç Duvara Ellerin Yari,
El Ettim Eski Yare Ömrümün Varı.
Eski Yar Söyle Dursun Ellerin Yari,
Can Kurban Yeni Yare Ömrümün Varı.
***
Güvercin Vurdum Kalkmaz Ellerin Yari,
Kanı Göl Olmuş Akmaz Ömrümün Varı.
Eskiden Sevdiğim Yar Ellerin Yari,
Dönüp Yüzüme Bakmaz Ömrümün Varı.
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Gün batımında ararken seni
Gördüm yollarda ayak izlerini
Anladım faydasız boşa gözyaşların
Terkedip gtmişsin zalimce beni
***
Razıyım sesine razıyım ellerine
Bir görüp sarsaydın beni gönlümce
Razıyım kokuna razıyım dokunuşuna
Yatağım çok soğuk olmuyor bir başıma
***
Nerdeydi verdiğin yeminli sözlerin
Kabus oldu inan sensiz gecelerim
Günlerdir sessizce dönmeni beklerim
Sen bende sevdiğim bende göz bebeğim
-
Yüreğimde izlerin var
Gözlerimde gözlerin var
Yanar kalbim sana yanar
Anlamazsın vicdansız
***
Ben yana yana kül olsam da
Ben sana sana kul olsam da
Görmezsin bilmezsin
Sevmezsin hayırsız yar
***
Ben aşık sen naz çiçeği
Gel artık gör bu gerçeği
Yanar kalbin bir gün yanar
Çok ararsın hayırsız
-
Can deyip bağrıma bastığım zalim
Yar deyip aşkıyla hergün yandığım
Dert deyip uğruna başım koyduğum
Neredesin şimdi benim can bebeğim
***
Hani sende bir ben vardım
Hani bensiz olamazdın
***
Bomboş kalan kollarımı
Hani gelip saracaktın
***
Gül deyip dalından kıramadığım
Yıllarca sevipte alamadığım
Kıyıpta yüzüne bakamadığım
Nerdesin şimdi benim can bebeğim
-
Güzeller inmiş suya
Sensin en güzel rüya
Benden başka seversen
Soyun sopun kuruya
***
Gel güzelim gel hele
Bir öpücük ver hele
Yıllardır siftahım yok belki şansım düzele
***
Güzeller dokur kilim
Sensin yar gülüm benim
Benden başka seversen
Lal osun ağzın dilin
***
Güzeller dizim dizim
Sensin yar iki gözüm
Benden başka seversen
Kör ola iki gözün
-
Yolun artık ayrı düştü bizlerden
Yaram derin dağlanmaz ki közlerden
Yıkılmışım boyun büken sözlerden
Eller yaman söz anlamaz sevdalım
***
Ya dön geri ya ağıt yak belalım
Oy havar havar havar
Yürekte yareler var
Eller beni anlamaz
***
Dönmezsen başın yanar
Gül bülbülü anlamaz mı bilmez mi
Yarasına melhem olup sarmaz mı
Gitse bile bir gün haber vermez mi
***
Eller yaman söz anlamaz sevdalım
Ya dön geri ya ağıt yak belalım