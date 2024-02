Niğde Türküleri

Çekin Halay Düzülsün Ellerin Yari, Sürmeli Gözler Süzülsün Ömrümün Varı, Halaya Girmeyenin Ellerin Yari, Vurun Boynu Üzülsün Ömrümün Varı. *** Bindim Kerpiç Duvara Ellerin Yari, El Ettim Eski Yare Ömrümün Varı. Eski Yar Söyle Dursun Ellerin Yari, Can Kurban Yeni Yare Ömrümün Varı. *** Güvercin Vurdum Kalkmaz Ellerin Yari, Kanı Göl Olmuş Akmaz Ömrümün Varı. Eskiden Sevdiğim Yar Ellerin Yari, Dönüp Yüzüme Bakmaz Ömrümün Varı.

Can deyip bağrıma bastığım zalim Yar deyip aşkıyla hergün yandığım Dert deyip uğruna başım koyduğum Neredesin şimdi benim can bebeğim *** Hani sende bir ben vardım Hani bensiz olamazdın *** Bomboş kalan kollarımı Hani gelip saracaktın *** Gül deyip dalından kıramadığım Yıllarca sevipte alamadığım Kıyıpta yüzüne bakamadığım Nerdesin şimdi benim can bebeğim