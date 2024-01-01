Çekin Halay Düzülsün Şarkı Sözleri
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Niğde Türküleri
Çekin Halay Düzülsün
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Çekin Halay Düzülsün Ellerin Yari,
Sürmeli Gözler Süzülsün Ömrümün Varı,
Halaya Girmeyenin Ellerin Yari,
Vurun Boynu Üzülsün Ömrümün Varı.
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Bindim Kerpiç Duvara Ellerin Yari,
El Ettim Eski Yare Ömrümün Varı.
Eski Yar Söyle Dursun Ellerin Yari,
Can Kurban Yeni Yare Ömrümün Varı.
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Güvercin Vurdum Kalkmaz Ellerin Yari,
Kanı Göl Olmuş Akmaz Ömrümün Varı.
Eskiden Sevdiğim Yar Ellerin Yari,
Dönüp Yüzüme Bakmaz Ömrümün Varı.