Niğde’de Halk Müziği, İç Anadolu bozkırlarının yanık nağmeleri ve kıvrak İç Anadolu oyun havaları ile zenginleşmiş bir yapıda karşımıza çıkar. Niğde türküleri genel olarak hareketlidir. Halay oyunlarının hepsi türkülüdür. Niğdeliler genellikle Niğde türküleriyle İç Anadolu türkülerini çalıp söylerler. İç Anadolu türkülerinin dışında, diğer bölge türkülerinin söylenme şansı da pek yoktur. Bu durum, yöre insanının kendi kültürüne, türkülerine gösterdiği sadakatin ifadesidir. Sonuç itibariyle Niğde türküleri gerek türkü ezgisi gerekse türkü sözleri bakımından yörede görülen gelenek, görenek ve halk müziğinin karakteristik yapısına uygun özellikler taşımaktadır. Niğde yöresinin folklorik zenginliği çalgılarına da yansımıştır. Niğde ve çevresinde türküler uzun müddet klasik sazlarla çalınmış, bağlama ve diğer halk çalgıları yaygınlık kazanmamış ve ince saz ön planda olmuştur. Bağlama ise her yörede olduğu gibi burada da vazgeçilmez özelliğini korumaktadır.