(Of of) Gökyüzünde asılıdır zembilim Kız kölen olayım halim sen bilin (aman) ** Amanın mineler un eler döneler Amanın güzeller bade süzerler ** (Of of) Ahdım olsun konuşmayım kızınan Yaktı beni edayınan nazınan (aman) ** Amanın mineler un eler döneler Amanın güzeller bade süzerler ** (Of of) Öte dönder ben görmeyim yüzünü Duydum yalanını tutmam sözünü ** Amanın mineler un eler döneler Amanın güzeller bade süzerler