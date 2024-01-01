Değmen Benim Şarkı Sözleri
Nihal Sandıkçı Değmen Benim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nihal Sandıkçı Değmen Benim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Değmen Benim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nihal Sandıkçı
Değmen Benim
Tüm Şarkıları
-
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Evvel bağban idim dostun bağında
Evvel bağban idim dostun bağında
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Gökyüzünde turna gibi dönende
Gökyüzünde turna gibi dönende
Baykuş gibi viran yurda
Konanda, konanda, konanda, oy
Baykuş gibi viran yurda
Konanda, konanda, konanda, oy
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Ben gönlümü çalan yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Ben gönlümü çalan yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy