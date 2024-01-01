Nihal Sandıkçı

Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy Evvel bağban idim dostun bağında Evvel bağban idim dostun bağında Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy Gökyüzünde turna gibi dönende Gökyüzünde turna gibi dönende Baykuş gibi viran yurda Konanda, konanda, konanda, oy Baykuş gibi viran yurda Konanda, konanda, konanda, oy Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Ben gönlümü çalan yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy Ben gönlümü çalan yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım, oy