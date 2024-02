Nihan Akın

Her şeye rağmen Bir an azalıp kendimden hatırladım bütün yalanları Sonra çoğalıp aniden affettim olanları Karıştırıp zamanları, yıkıp geçen hatıraları Başa sardım aşkları, pardon, hataları Kızdım, sevdim, ben bu değilim Dedim de yaraları Kırdım, döktüm bir de tükenip Kanatıp acılarımı Tam yerinden, bi' hayli derinden Döne döne yoruldun yine kendi içinden Ama çok denedim de affedemedim Bana yaptıklarını "Of, kime kızdın ki yine?" Diyene de bakılırsa benden öteye Ama sen yine de dönersen geriye Açarım kapılarımı Bir an azalıp kendimden hatırladım bütün yalanları Sonra çoğalıp aniden affettim olanları Karıştırıp zamanları, yıkıp geçen hatıraları Başa sardım aşkları, pardon, hataları Kızdım, sevdim, ben bu değilim Dedim de yaraları Kırdım, döktüm bir de tükenip Kanatıp acılarımı Tam yerinden, bi' hayli derinden Döne döne yoruldun yine kendi içinden Ama çok denedim de affedemedim Bana yaptıklarını "Of, kime kızdın ki yine?" Diyene de bakılırsa benden öteye Ama sen yine de dönersen geriye Açarım kapılarımı Tam yerinden, bi' hayli derinden Döne döne yoruldun yine kendi içinden Ama çok denedim de affedemedim Bana yaptıklarını "Of, kime kızdın ki yine?" Diyene de bakılırsa benden öteye Ama sen yine de dönersen geriye Açarım kapılarımı