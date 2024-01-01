Nihan Çilesiz

Doğrusun, aşk herkesin hakkı
Gel gör ki, dünya öyle adaletli bir yer değil
Herkesin derdi içinde saklı
Olmuyor işte, yazık, aynı anda hem sev hem sevil
Yine de saygım var, cesaretine
Sen de hoş geldin, aşk aşiretine
Hele bi' bakalım dur, belli mi olur?
Gelir özlediğin belki, bir gün ziyaretine
Kalbin 39, 5 derece ateşler içinde bana hasta
Ben hayatına girdim gireli, peşimden koşanlar yasta
Kalbin 39, 5 derece ateşler içinde bana hasta
Tek hayalim var o günden beri, benim'le baş koymak aynı yastığa
Doğrusun, aşk herkesin hakkı
Gel gör ki, dünya öyle adaletli bir yer değil
Herkesin derdi içinde saklı
Olmuyor işte, yazık, aynı anda hem sev hem sevil
Yine de saygım var, cesaretine
Sen de hoş geldin, aşk aşiretine
Hele bi' bakalım dur, belli mi olur?
Gelir özlediğin belki, bir gün ziyaretine
Kalbin 39, 5 derece ateşler içinde bana hasta
Ben hayatına girdim gireli, peşimden koşanlar yasta
Kalbin 39, 5 derece ateşler içinde bana hasta
Tek hayalim var o günden beri, benim'le baş koymak aynı yastığa
Hatta ölmek uğruma, yanmak bağrıma
Bir gün bile olsa, kavuşmak bana doya doya
Her hücremi duya duya (Hey!)
Kalbin 39, 5 derece ateşler içinde bana hasta
Ben hayatına girdim gireli, peşimden koşanlar yasta (yasta, yasta)
Kalbin 39, 5 derece ateşler içinde bana hasta
Ben hayatına girdim gireli, peşimden koşanlar yasta
Kalbin 39, 5 derece ateşler içinde bana hasta
Tek hayalim var o günden beri, benim'le baş koymak aynı yastığa