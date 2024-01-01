Nihan Çilesiz

Doğrusun, aşk herkesin hakkı Gel gör ki, dünya öyle adaletli bir yer değil Herkesin derdi içinde saklı Olmuyor işte, yazık, aynı anda hem sev hem sevil Yine de saygım var, cesaretine Sen de hoş geldin, aşk aşiretine Hele bi' bakalım dur, belli mi olur? Gelir özlediğin belki, bir gün ziyaretine Kalbin 39, 5 derece ateşler içinde bana hasta Ben hayatına girdim gireli, peşimden koşanlar yasta Kalbin 39, 5 derece ateşler içinde bana hasta Tek hayalim var o günden beri, benim'le baş koymak aynı yastığa Doğrusun, aşk herkesin hakkı Gel gör ki, dünya öyle adaletli bir yer değil Herkesin derdi içinde saklı Olmuyor işte, yazık, aynı anda hem sev hem sevil Yine de saygım var, cesaretine Sen de hoş geldin, aşk aşiretine Hele bi' bakalım dur, belli mi olur? Gelir özlediğin belki, bir gün ziyaretine Kalbin 39, 5 derece ateşler içinde bana hasta Ben hayatına girdim gireli, peşimden koşanlar yasta Kalbin 39, 5 derece ateşler içinde bana hasta Tek hayalim var o günden beri, benim'le baş koymak aynı yastığa Hatta ölmek uğruma, yanmak bağrıma Bir gün bile olsa, kavuşmak bana doya doya Her hücremi duya duya (Hey!) Kalbin 39, 5 derece ateşler içinde bana hasta Ben hayatına girdim gireli, peşimden koşanlar yasta (yasta, yasta) Kalbin 39, 5 derece ateşler içinde bana hasta Ben hayatına girdim gireli, peşimden koşanlar yasta Kalbin 39, 5 derece ateşler içinde bana hasta Tek hayalim var o günden beri, benim'le baş koymak aynı yastığa