Nihan Çilesiz

Aşkımı Sana Süpürge Ettim Bir değil iki değil Dönüp dönüp aynı yerdesin Yazı başka kışı başka Anlamadım hangi mevsimsin *** Bir değil iki değil Dönüp dönüp aynı yerdesin Sazı başka sözü başka Anlamadım hangi bestesin *** Kalbim ayakta alkışlıyor seni Sende durma kutla kendini Nasıl geldik bu hale böyle Severken deliler gibi *** Aşkımı sana süpürge ettim Ayları hatta yılları verdim Sanma ki kalamam yalnız başıma (Sanma ki kalamam of bir (ah bir) başıma) Kalbim yeter de artar bana (bana)

Körpe Gideceğin zaman geleceğin zaman Ara şu kalbimi kıracağın zaman Gideceğin zaman döneceğin zaman Ara şu kalbime vuracağın zaman Hiç kızmam beni kırdıysa Beni yorduysa geçelim boşver Sayende güneş açtıysa Sabah olduysa gidelim boşver Terketsin bana doyduysa Bu da koyduysa çekelim boşver Kaybettim sonuç aynıysa Kader vurduysa içelim boşver Bir tek sen içi körpecik aşkım Hiç kızmam beni boş yere ağlat Göğsümden yine kaç delik açtın Hiç korkmam bunu kalbime anlat

Özelsin Geliyor kokun Eriyor ruhun bu gece Yer gök uyanmadan Sev beni zorlamadan gönlünce ** İste can olurum Bana yalansız aşk gerek Canına nefes olurum Yerimi hissetmem gerek ** Özelsin özel biri Çok üzme gel al beni Yağmur yağmur çağla ıslat beni (Alev alev yak hadi kül et beni)