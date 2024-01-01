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Körpe Şarkı Sözleri

Nihan Çilesiz Körpe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nihan Çilesiz Körpe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Körpe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nihan Çilesiz

Nihan Çilesiz

Körpe

  • Aşkımı Sana Süpürge Ettim

  • Körpe

  • İlahi Adalet

  • Özelsin

  • Kusursuz Aşk

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