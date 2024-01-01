Nihan Çilesiz

Körpe Gideceğin zaman geleceğin zaman Ara şu kalbimi kıracağın zaman Gideceğin zaman döneceğin zaman Ara şu kalbime vuracağın zaman Hiç kızmam beni kırdıysa Beni yorduysa geçelim boşver Sayende güneş açtıysa Sabah olduysa gidelim boşver Terketsin bana doyduysa Bu da koyduysa çekelim boşver Kaybettim sonuç aynıysa Kader vurduysa içelim boşver Bir tek sen içi körpecik aşkım Hiç kızmam beni boş yere ağlat Göğsümden yine kaç delik açtın Hiç korkmam bunu kalbime anlat

Özelsin Geliyor kokun Eriyor ruhun bu gece Yer gök uyanmadan Sev beni zorlamadan gönlünce ** İste can olurum Bana yalansız aşk gerek Canına nefes olurum Yerimi hissetmem gerek ** Özelsin özel biri Çok üzme gel al beni Yağmur yağmur çağla ıslat beni (Alev alev yak hadi kül et beni)

Kusursuz Aşk Sus sebebi kalsın sus değeri kalmadı Şimdi tüm kelimeler suçsuz Bak yüzüme doğru bak önemi kalmadı Şuanda aşkımız kusursuz Hazin bir son vardır tüm aşklarda Kusursuz aşığız şu anda Hazin bir son vardır tüm aşklarda Kusursuz aşığız şu anda Aldırma Severek yürüdük büyüdük bu masalda Aldırma Sade bir tebessüm bırak bana Ağlama Hazin bir son vardır tüm aşklarda Aldırma Severek yürüdük büyüdük bu masalda Aldırma Sade bir tebessüm bırak bana Ağlama Hazin bir son vardır tüm aşklarda Sus sebebi kalsın sus değeri kalmadı Şimdi tüm kelimeler suçsuz Bak yüzüme doğru bak önemi kalmadı Şu anda aşkımız kusursuz Hazin bir son vardır tüm aşklarda Kusursuz aşığız şu anda Hazin bir son vardır tüm aşklarda Kusursuz aşığız şu anda Aldırma Severek yürüdük büyüdük bu masalda Aldırma Sade bir tebessüm bırak bana Ağlama Hazin bir son vardır tüm aşklarda Aldırma Severek yürüdük büyüdük bu masalda Aldırma Sade bir tebessüm bırak bana Ağlama Hazin bir son vardır tüm aşklarda Aldırma Severek yürüdük büyüdük bu masalda Aldırma Sade bir tebessüm bırak bana Ağlama Hazin bir son vardır tüm aşklarda Aldırma Severek yürüdük büyüdük bu masalda Aldırma Sade bir tebessüm bırak bana Ağlama Hazin bir son vardır tüm aşklarda