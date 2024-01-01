Körpe Şarkı Sözleri
Nihan Çilesiz Körpe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nihan Çilesiz Körpe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Körpe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sus sebebi kalsın sus değeri kalmadı
Şimdi tüm kelimeler suçsuz
Bak yüzüme doğru bak önemi kalmadı
Şuanda aşkımız kusursuz
Hazin bir son vardır tüm aşklarda
Kusursuz aşığız şu anda
Hazin bir son vardır tüm aşklarda
Kusursuz aşığız şu anda
Aldırma
Severek yürüdük büyüdük bu masalda
Aldırma
Sade bir tebessüm bırak bana
Ağlama
Hazin bir son vardır tüm aşklarda
Aldırma
Severek yürüdük büyüdük bu masalda
Aldırma
Sade bir tebessüm bırak bana
Ağlama
Hazin bir son vardır tüm aşklarda
Sus sebebi kalsın sus değeri kalmadı
Şimdi tüm kelimeler suçsuz
Bak yüzüme doğru bak önemi kalmadı
Şu anda aşkımız kusursuz
Hazin bir son vardır tüm aşklarda
Kusursuz aşığız şu anda
Hazin bir son vardır tüm aşklarda
Kusursuz aşığız şu anda
Aldırma
Severek yürüdük büyüdük bu masalda
Aldırma
Sade bir tebessüm bırak bana
Ağlama
Hazin bir son vardır tüm aşklarda
Aldırma
Severek yürüdük büyüdük bu masalda
Aldırma
Sade bir tebessüm bırak bana
Ağlama
Hazin bir son vardır tüm aşklarda
Aldırma
Severek yürüdük büyüdük bu masalda
Aldırma
Sade bir tebessüm bırak bana
Ağlama
Hazin bir son vardır tüm aşklarda
Aldırma
Severek yürüdük büyüdük bu masalda
Aldırma
Sade bir tebessüm bırak bana
Ağlama
Hazin bir son vardır tüm aşklarda
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Gideceğin zaman geleceğin zaman
Ara şu kalbimi kıracağın zaman
Gideceğin zaman döneceğin zaman
Ara şu kalbime vuracağın zaman
Hiç kızmam beni kırdıysa
Beni yorduysa geçelim boşver
Sayende güneş açtıysa
Sabah olduysa gidelim boşver
Terketsin bana doyduysa
Bu da koyduysa çekelim boşver
Kaybettim sonuç aynıysa
Kader vurduysa içelim boşver
Bir tek sen içi körpecik aşkım
Hiç kızmam beni boş yere ağlat
Göğsümden yine kaç delik açtın
Hiç korkmam bunu kalbime anlat
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Geliyor kokun
Eriyor ruhun bu gece
Yer gök uyanmadan
Sev beni zorlamadan gönlünce
**
İste can olurum
Bana yalansız aşk gerek
Canına nefes olurum
Yerimi hissetmem gerek
**
Özelsin özel biri
Çok üzme gel al beni
Yağmur yağmur çağla ıslat beni
(Alev alev yak hadi kül et beni)
-
Bir değil iki değil
Dönüp dönüp aynı yerdesin
Yazı başka kışı başka
Anlamadım hangi mevsimsin
***
Bir değil iki değil
Dönüp dönüp aynı yerdesin
Sazı başka sözü başka
Anlamadım hangi bestesin
***
Kalbim ayakta alkışlıyor seni
Sende durma kutla kendini
Nasıl geldik bu hale böyle
Severken deliler gibi
***
Aşkımı sana süpürge ettim
Ayları hatta yılları verdim
Sanma ki kalamam yalnız başıma
(Sanma ki kalamam of bir (ah bir) başıma)
Kalbim yeter de artar bana (bana)