Bitanesinden Bitanesine Şarkı Sözleri
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Nihat Doğan
Bitanesinden Bitanesine
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Sen bana Allah'in verdigi bir ödülsün
Sen bana cennetten bir gülsün,gülücüksün
Helalim alin yazim,baharim diger yarim
Sensizlik ölüm bana havam,suyum,ekmegim,asim
***
Bitanesinden Bitanesine
Can tanesiden can tanesine
Ben sensiz yapamiyorum
Gül tanesinden gül tanesine
E duy sesimi
***
Ben seni sevmekten bikmayacagim
Tek seni sevmekten usanmayacagim
Helalim alin yazim,baharim diger yarim
Sensizlik ölüm bana havam,suyum,ekmegim,asim
***
Bitanesinden Bitanesine
Can tanesiden can tanesine
Ben sensiz yapamiyorum
Gül tanesinden gül tanesine
E duy sesimi
-
Zorunamı gitti seni perişan edişim
Ben sayamadım artık bu kaçıncı yemin edişin?
Yalvarma boşuna şu halin gitmiyor hoşuma
Senle olamam artık yazık oluyor genç yaşıma
kimse benii daha kıramadı kıramaz annem bile...
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Dar zamanımda geldin hep bana
Nefesimi tıkayıp durdun
Dar zamanımda koştun hep bana
Allak bullak edip durdun
Dar zamanımda yoktun ki yanımda
Çok yalnızdım dar zamanımda
Ben seni değil seni sevmeyi
Ben seni değil seni özlemeyi sevdim
Ben seni değil seni sevmeyi
Ben seni değil seni beklemeyi sevdim
Gündüz bekledim gece bekledim
Derdime hiç dert eklemedim
Uyandım bekledim yumdum bekledim
Gelmeni değil sevdamı bekledim
Dar zamanımda geldin hep bana
Nefesimi tıkayıp durdun
Dar zamanımda yoktun ki yanımda
Çok yalnızdım dar zamanımda
Ben seni değil seni sevmeyi
Ben seni değil seni özlemeyi sevdim
Ben seni değil seni sevmeyi
Ben seni değil seni beklemeyi sevdim
Gündüz bekledim gece bekledim
Derdime hiç dert eklemedim
Uyandım bekledim yumdum bekledim
Gelmeni değil sevdamı bekledim
Hep bildim ki benim sevdam var
Üstüne alınma sana gel diyen mi var
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Bir eski düştün gördüğüm
Adın dilimde kördüğüm
Peşine pervane döndüğüm sendin bilmiyorsun
Başi bulutsuz dağların
Kaç kez tükettin umutlarımı
Atıp içimde gömdüğüm
Sendin ölmüyorsun
***
Allahına kurban yarim al bu canım senin olsun
Yollarına durmam yarim beklesemde dönmüyorsun
-
Oy bahçanize ben giremedim yavrum
Gazelden oy oy gazelden oy
Gazelden oy oy gazelden oy
Oy başım alıp ben gidemedim yavrum
Güzelden oy oy güzelden oy
Güzelden oy oy güzelden oy
Hele hele yürü fistanını sürü
Hele hele yürü fistanını sürü
Anasının nazlı gülü
Nanayda nay nay, nanayda nay
Nanayda nay nay, nanayda nay
Oy bahçenize ben giremedim yavrum
Kazlardan oy oy kazlardan oy
Kazlardan oy oy kazlardan oy
Oy başım alıp ben gidemedim yavrum
Kızlardan oy oy kızlardan oy
Kazlardan oy oy kazlardan oy
Hele hele yürü fistanını sürü
Hele hele yürü fistanını sürü
Anasının nazlı gülü
Nanayda nay nay, nanayda nay
Nanayda nay nay, nanayda nay
Oy bahçanize ben giremedim yavrum
Gazelden oy oy gazelden oy
Gazelden oy oy gazelden oy
Oy başım alıp ben gidemedim yavrum
Güzelden oy oy güzelden oy
Güzelden oy oy güzelden oy
Hele hele yürü fistanını sürü
Hele hele yürü fistanını sürü
Anasının nazlı gülü
Nanayda nay nay, nanayda nay
Nanayda nay nay, nanayda nay
Oy bahçenize ben giremedim yavrum
Kazlardan oy oy kazlardan oy
Kazlardan oy oy kazlardan oy
Oy başım alıp ben gidemedim yavrum
Kızlardan oy oy kızlardan oy
Kazlardan oy oy kazlardan oy
Hele hele yürü fistanını sürü
Hele hele yürü fistanını sürü
Anasının nazlı gülü
Nanayda nay nay, nanayda nay
Nanayda nay nay, nanayda nay
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