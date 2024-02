Nihat Doğan

Beni aglarken güldüren Tatli sözlen sevindiren Halimi sormadan bilen Ask süprizdir bu ama Her yolda hep karsimda ** Seni seve seve cok seve seve seviyorum Seni bile bile cok bile bile bilmiyorum Seni seve seve cok seve seve seviyorum Seni bile bile cok bile bile bilmiyorum ** Havalandim yar, yaralandim yar Bu nasil sevda kana kaldim yar Havalandim yar, yaralandim yar Bu nasil sevda kala kaldim yar ** Kelimeler manasizdir Varligin gölgesinde Konusurken binbir dille Ask essizdir ne desem Yol icinde yol verem gitsem ** Seni seve seve cok seve seve seviyorum Seni bile bile cok bile bile bilmiyorum Seni seve seve cok seve seve seviyorum Seni bile bile cok bile bile bilmiyorum Havalandim yar, yaralandim yar Bu nasil sevda kana kaldim yar Havalandim yar, yaralandim yar Bu nasil sevda kala kaldim yar ** Seni seve seve cok seve seve seviyorum Seni bile bile cok bile bile bilmiyorum Seni seve seve cok seve seve seviyorum Seni bile bile cok bile bile bilmiyorum