Nihat Doğan

Dar zamanımda geldin hep bana Nefesimi tıkayıp durdun Dar zamanımda koştun hep bana Allak bullak edip durdun Dar zamanımda yoktun ki yanımda Çok yalnızdım dar zamanımda Ben seni değil seni sevmeyi Ben seni değil seni özlemeyi sevdim Ben seni değil seni sevmeyi Ben seni değil seni beklemeyi sevdim Gündüz bekledim gece bekledim Derdime hiç dert eklemedim Uyandım bekledim yumdum bekledim Gelmeni değil sevdamı bekledim Dar zamanımda geldin hep bana Nefesimi tıkayıp durdun Dar zamanımda yoktun ki yanımda Çok yalnızdım dar zamanımda Ben seni değil seni sevmeyi Ben seni değil seni özlemeyi sevdim Ben seni değil seni sevmeyi Ben seni değil seni beklemeyi sevdim Gündüz bekledim gece bekledim Derdime hiç dert eklemedim Uyandım bekledim yumdum bekledim Gelmeni değil sevdamı bekledim Hep bildim ki benim sevdam var Üstüne alınma sana gel diyen mi var